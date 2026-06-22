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追星變追心？ 醫：崇拜偶像過度投入恐陷身心危機
中信兄弟啦啦隊員汶汶20日遭52歲許姓男粉絲「汶汶阿伯」持水果刀攻擊震驚社會，醫師表示，適度崇拜偶像能帶來正向動力，然過度「病態依戀」卻可能悄悄吞噬身心健康，值得外界重視。
麻豆新樓醫院身心內科醫師黃偉哲提醒，崇拜偶像務必保持理智，一旦發現追星行為引發焦慮、失眠或影響日常人際與經濟，應及時覺察並尋求專業協助。
黃偉哲表示，在心理學上，崇拜偶像往往是一種「擬社會互動（Parasocial Interaction）」，粉絲會在單方面的關注中，對偶像產生如同真實朋友或情人的情感連結。健康的追星是一股強大的正面能量，不僅能紓解現實生活中的課業與工作壓力，將偶像視為學習榜樣（Role Model），更能激勵自己不斷進步，甚至透過參與粉絲社群拓展人際關係。
然而，當這種崇拜失去界線，演變成「偶像崇拜綜合症（Idol Worship Syndrome）」時，就必須提高警覺。
黃指出，若出現以下徵兆，代表追星已經過度，可能正在對身心健康造成慢性傷害：
1. 情緒隨偶像極端起伏： 偶像的一言一行、緋聞或負面新聞，直接引發自己強烈的焦慮、憂鬱，甚至導致失眠。
2. 現實生活嚴重失衡： 為了追星而經常熬夜、荒廢學業或工作，甚至疏離了現實生活中的家人與朋友。
3. 超出負荷的經濟投入： 不理智地大量購買周邊商品、頻繁出國參與活動，導致經濟陷入困境。
4. 過度投射與幻想： 將偶像視為自己生命的全部，無法接受偶像擁有正常的人際交往，甚至產生病態的佔有慾或跟蹤行為（私生粉）。
黃偉哲呼籲，若發現身邊親友或自己因追星而出現持續性的情緒低落、焦慮、或生活失序且無法自拔，建議陪伴其前往身心內科門診，透過專業的心理諮商或醫療協助，解開情緒心結，重新找回生活的掌控權與內心的平靜。
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