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就醫拍照、攝影新隱私規範 最快8月公告上路

中央社／ 台北22日電

醫美診所爆發涉偷拍事件，衛福部著手重修「醫療機構醫療隱私維護規範」，重申針孔是不能碰觸紅線，但低隱私空間是否須每次簽同意書、資料管理等問題待研議，最快8月公告上路。

衛生福利部醫事司5月13日會商醫療機構錄影凝聚4點共識，分別為嚴禁使用密錄設備、公共場域可為公安架設正常鏡頭、一般診間等低隱私空間取得同意可錄、手術室等高隱私空間以禁錄為原則。

針對重修「醫療機構醫療隱私維護規範」部分，醫事司長劉越萍今天說明最新進度，因醫界對個人資料保護法、刑法內的隱私規範不甚了解，日前陸續邀請醫界、專家召開研討會，釐清與說明相關規定。

與會者高度共識，針孔就是不能碰觸的「紅線」，劉越萍說，現在聚焦的不再是能不能拍的問題，而是如何管理。另外有與會成員提到，部分地方指引要求，只要診間內有拍攝，每次都要詢問患者意願或簽署同意書，程序上過於繁瑣，是否有調整空間等。

劉越萍表示，包括資料管理所涉及資安問題、機構負責人責任等，都會一併納入新規範中，但因個資法及刑法並非衛福部所能解釋、處理的內容，因此討論仍需時間，若一切順利，最快可在今年8月公告實施修正內容。

媒體詢及，近期有醫師與民代爆料，部分醫美診所遭停業後，透過轉介病患至其他院所或更名原班人馬繼續經營等亂象。劉越萍回應，關鍵在於提供服務的醫療機構是否合法，將要求地方衛生局加強查緝，如果涉及非法解僱則涉及勞基法規定，非衛福部主管。

衛福部 隱私

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