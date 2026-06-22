舊吹風機「發燙聞焦味」快丟 消防粉專教2招自保收納法

你家的吹風機服役幾年了呢？臉書粉專「消防神主牌」近日發文示警，吹風機只要使用超過5年，起火機率便會大幅飆升，專家強調，不當的折壓會導致內部銅線一根根斷裂，進而引發電流過載短路、造成火災，呼籲民眾別為了省小錢而釀成不可挽回的損失。

臉書粉專「消防神主牌」發文指出，吹風機在使用達5年後，是機體最容易出現安全漏洞的關鍵期。許多主婦或民眾在用完吹風機後，為了視覺美觀，習慣將電線緊緊、密密麻麻地纏繞在機身上。然而，這種「愛乾淨」的舉動，其實是在持續對電線與機體的接頭處施加高強度的凹折壓力。

專家解釋，吹風機每次開機運作都是高功率高溫輸出，電線在長期拉扯與緊纏下，內部原本密集的細銅線會逐漸硬化、並一根根發生「慢性斷裂」。一般而言，使用滿5年的舊吹風機，內部銅線多數已斷裂了一定比例。當某天民眾再度開機使用、高電流通過這些已經變細的斷裂點時，該處的溫度就會瞬間劇烈飆升，輕則造成電線熔毀冒火花，重則引發機體短路、當場起火。

為了延長家電壽命並防範居安危機，「消防神主牌」特別分享了正確的使用與收納心法，提醒民眾從日常微習慣著手自保：

原則一：保持自然弧度、接頭不施壓 收納吹風機時，電線絕對不要貪圖整齊而纏繞得過緊，應讓電線順著機身保持自然的鬆軟弧度。尤其是電線與機體銜接的「接頭處」，更要留出空間，千萬不要直角凹折。 原則二：拔除時捏住「插頭本身」 許多人貪圖方便，會站在遠處直接伸手拉扯電線來拔除插頭。專家嚴正警告，這種拉扯力會加速插頭端的銅線斷裂，正確做法務必是用手捏緊塑料插頭本身，再向外用力拔出。

除了掌握正確的使用習慣，消防專家也提醒民眾隨時留意危險前兆。如果在吹頭髮的過程中，聞到莫名的塑膠焦味、燒焦味，或是發現電線接頭處異常發燙，這都代表內部電線已經受損，應立即關閉電源、停止使用。

最後，若家中的吹風機已經使用超過5年，或者目測發現電線外皮已經出現明顯的變硬、龜裂或裂紋，都應果斷汰舊換新。消防專家語重心長地提醒，一台新吹風機的置辦費用，遠遠低於家中不幸起火所造成的財產與生命損失，正視廚房與衛浴的小家電安全，才是維持居家安穩的不二法門。