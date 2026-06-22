日本等三大國都在推無人公車 業者：北市有望領先全世界

公車司機高齡化、缺工問題日趨嚴重，北市長蔣萬安接受聯合報專訪，提到將逐步在北士科、公車專用道推動「無人自駕公車」願景。系統商、勤崴國際科技以產業鏈的觀點來看，只要北市做得快，一定能領先同步在推行自駕公車的國家，也能夠在安全、穩定性備足後再上路運行。

勤崴國際科技副總經理林映帆分析，目前有三個國家正在推動自駕巴士，包含中國大陸，由於其電動巴士產業成熟，以及車聯網的運用下，同步積極推動自駕巴士。新加坡部分則是以產業導向，來鼓勵自駕公車的運行，從車聯網、自駕車廠商、系統商等，整個產業鏈的輸出來長期測試。

另一個則是日本，她說，由於高齡化的進程快速，已經找不到公車駕駛長的狀況，所以變得不得不推動自駕公車，「現在是傾全國之力推動自駕車，雖然推動上百條的自駕車路線，但是上路的相關法規很保守，像是固定時間停駛，但仍是鼓勵自駕公車。」

「三個國家都是在測試中階段，我們只要做得快，可以領先。」林映帆有信心地說，很感謝北市願意在自駕公車上，能與系統業者、公車業者等單位合作，讓自駕公車能夠落地，一方面是解決高齡化的問題，一方面是台灣的ICT產業強，以北市領投帶動產業鏈，還能拓及到全世界。

林映帆也提到，台灣當前是關鍵轉捩點，雖然缺公車駕駛長，但不至於像日本這樣，沒有駕駛不得不上路的狀況，「趁還有機會能安全試營運上路，才是對於乘客、整體交通環境最好的。」