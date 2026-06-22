北市無人自駕公車要學會「招手停靠」 還要跟機車共存

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，暢談無人自駕公車在北市府落地得期程。在其他縣市有實際落地經驗的系統商、勤崴國際科技公司表示，北市公車運行有其特殊性，包含兩次停靠、招手停靠及機車等，同時要搭建基礎設備，並與公車業者在服務端的意見交流，才會是完成一台聰明的自駕公車。

勤崴國際科技副總經理林映帆表示，北市一直推動AI自駕公車的落地，也與中央部會積極溝通，同步也媒合系統商、客運業者，主要正是盼解決日益嚴重的公車駕駛長缺工、高齡化的議題。勤崴國際科技在南部科學園區、南投、新北市等地都有落地運行經驗，這次也配合台北市相關時程及在地特有情境來運行。

她分析，台北市在尖峰期間的車流量大，所以自駕公車試營運就要著重於如何和汽機車，甚至是有人駕駛的公車共存，以半封閉式來練習、適應。北市與外縣市不同的是公車專用道，由於北市的公車專用道空間長，「通常公車會先讓民眾下車後，再往前開一些載上車的乘客。」兩次停靠就是需要訓練。

另外，招手停靠站也是台北市特殊的情境。不過他也說，最難的還是機車，由於機車對於公車來說屬於高速移動的載具，隨時可能會入侵車道，又或者在公車左右靠近，因此自駕車就要特別注意怎麼與機車共存也是關鍵。

「台北市公車專用道是非常好的運行的情境。」林映帆認為，初期不需要和機車混流，也有獨立的路權。至於落地需要的準備，她說，基礎設施上，高精地圖以整理運行間的路段、路側設備都是關鍵，同時要分析路線全天候車流量，行人上下車的狀況分析，相關資訊整合製作成ODD自動安全駕駛操作設計情境輸入至系統中。

她舉例，當號誌在五秒後要變成紅燈時，就要設定自駕公車緩慢煞車，這就是所謂的路側設備，能夠提升乘客搭乘舒適度、安全性。另外，配合自駕公車上路，應該增設專門號誌、路標，這也是提醒用路人路段有自駕公車運行，要多加留意。

林映帆也說，除了基礎設備建置外，也要與公車業者結合，因為客運業者是最了解市民需求、情境，像是高齡者的服務、收費系統等，透過需求情境的導入，才能夠完成一輛聰明的自駕公車。