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台灣芒果成功進入法國 陳吉仲：農產外銷應續走全球高端市場 強化冷鏈加工

中央社／ 台北22日電
最近台灣芒果成功進入法國市場。前農業部長陳吉仲認為這是農民、外銷業者與政府共同努力成果，他說，台灣農產外銷未來應持續走高端市場，同時再強化冷鏈設施與加工技術。農業部前部長陳吉仲。本報資料照片
最近台灣芒果成功進入法國市場。前農業部長陳吉仲認為這是農民、外銷業者與政府共同努力成果，他說，台灣農產外銷未來應持續走高端市場，同時再強化冷鏈設施與加工技術。農業部前部長陳吉仲。本報資料照片

最近台灣芒果成功進入法國市場。前農業部長陳吉仲認為這是農民、外銷業者與政府共同努力成果，他說，台灣農產外銷未來應持續走高端市場，同時再強化冷鏈設施與加工技術。

陳吉仲日前在臉書（Facebook）提到，高品質的台灣愛文芒果，能克服嚴格的歐盟檢疫標準挑戰，以1公斤近60歐元售價上架巴黎高端百貨，這是芒果農民、外銷業者及政府跨單位在生產、檢疫、薰蒸、冷鏈、物流等一條產銷鏈上的共同努力成果。

陳吉仲說，支持台灣優質農產品走向全球多元高端市場，尤其是在2021年2月底，台灣遭遇中國未依國際規範，短時間內禁止台灣鳳梨、柑橘、鳳梨釋迦、石斑及午仔魚等農漁產品輸入，讓過去高度仰賴中國單一市場的農漁產品外銷遭遇重創危機。

陳吉仲今天告訴中央社記者，危機就是轉機，2021年之前，台灣水果有8成是銷到中國，後來在農漁民、通路業者、外銷業者、政府等共同合作下，台灣農產品已大幅往高端市場前進，例如，水果外銷中有5成以上往日本；台灣鯛、石斑魚更是進軍美國市場。

陳吉仲說，高端市場除了產品價格好，市場也較穩定，而農漁民為了將產品賣到高端市場，就會做好用藥規範等生產管理，以鳳梨為例，目前外銷主力已移到日本及新加坡，而在日本市場上，台灣鳳梨售價是菲律賓鳳梨的2倍，台灣鳳梨在日本高端市場已打響名聲，近年銷到日本的量都能維持約2萬噸左右。

陳吉仲說，與他國談定外銷檢疫條件及提升冷鏈技術，是台灣農產外銷能多元發展重要原因，過去幾年，在前總統蔡英文及賴總統超過新台幣200億元支持下，農業部門才能推動包括農、漁、畜產業全國冷鏈物流體系計畫，也就是讓農漁作物從產地到外銷市場，全程維持保鮮；並與更多國家談定外銷檢疫條件，開拓更多元國際市場。

陳吉仲說，台灣農產外銷高端市場要能持續拓展，冷鏈設施與加工技術都有必要再強化，以水果為例，全果冷凍屬於食品，不受檢疫條件限制，保存期更可達2個月以上。

陳吉仲也以台東農場為例，2022年首度推出「果實催熟」與「全果冷凍」雙技術，95%以上果實能在3天內催熟，提升加工效率；而全果經抑菌處理及攝氏零下40度急速冷凍後可真空包裝，技術無償授權給食品廠與農會，多家業者也將冷凍鳳梨釋迦外銷日本，產品既是水果、又是甜點、更是冰品，日本消費者相當喜愛。

陳吉仲坦言，台灣農產外銷仍面臨氣候、產地價格波動挑戰，政府仍應建立持續性獎勵機制，將台灣農產品推到世界更多地方。

陳吉仲 芒果 歐盟

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