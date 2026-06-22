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雙性人與性別不安維持免役 民團肯定政府聽民意

中央社／ 台北22日電

政府日前拍板雙性人及性別不安者維持免役。伴盟等性平團體今天發共同聲明，肯定政府聆聽民意，但強調維持免役只是底線，應全面營造軍中性別友善環境並改善硬體設施。

內政部國防部去年底預告修正「體位區分標準」，原訂將雙性人與性別不安者由原本的「免役」改為「替代役」。在多個性平團體及青年組織的積極奔走下，內政部與國防部日前已拍板決定，基本上維持現行雙性人與性別不安者體位判定標準，性別不安的確診只要滿一年就可免役。

社團法人台灣伴侶權益推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、性別平等學生倡議連線今天發布共同聲明，肯定政府聆聽民意，但同時也提出3項訴求。

首先，維持免役只是底線，體位判定制度仍應朝向「去醫療化」改革，國際精神醫學界已經將「跨性別」去病理化；同時，內政部與國防部應負起督導之責，全面審查與要求配合複檢的醫療院所，確保複檢程序符合性別平等與國際人權標準、提升醫療人員的性別敏感度與專業知能，並統一各院所的複檢程序，避免不合理差別待遇。

第二，政府官員在口頭陳述、公文用語，乃至新聞稿中，仍慣性將「跨性別女性」錯稱為「役男」，應全面營造性別友善環境，包含改善軍隊硬體設施，例如浴室、廁所、房舍改建，以維護個人隱私；並加強對服役者的身心支持系統。

最後，本次體位區分風波，源於一開始就將直接受影響的群體排除在決策過程之外，直到草案進入預告期，民團與社群才驚覺此事；呼籲政策制定過程應納入不利處境與直接受影響群體的意見。

聲明強調，並不認為跨性別者或女性在本質上無法服役，而是現行性別二分、陽剛崇拜的體制文化，根本無法正確且合理地對待多元性別者。

聲明並提醒政府應從體制源頭重新思考，徹底翻轉性別刻板印象的框架。唯有軍旅環境真正告別二元威權，建立起對所有性別認同、性別表達者均具備基本尊嚴與敏感度的友善國防體制，台灣的兵役制度改革才可能迎來真正公平與正義的未來。

國防部 內政部

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