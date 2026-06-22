宜蘭「東岳．山海之門」串聯冷泉、舊鐵道、泰雅文化 打造新亮點

宜蘭縣府推動地方創生與地景優化，獲交通部觀光署補助啟動「東岳．山海之門」空間整合計畫，縣府秘書長吳志宏今天前往南澳鄉東岳村主持記者會，說明未來發展願景，期盼透過串聯山海地景、舊鐵道文化與泰雅族部落資源，打造宜蘭東南隅嶄新的觀光亮點。

南澳鄉東岳村坐擁得天獨厚的自然環境與人文資產，其中最受歡迎「東岳冷泉」近年來已成為全台知名消暑聖地，每逢盛夏吸引遊客造訪；此外，當地還完整保留蛇山步道、舊東澳隧道及舊鐵路橋等珍貴歷史痕跡，更是泰雅族伊柚（Iyo）部落的重要生活場域，具備深厚的原住民文化底蘊、自然景觀與歷史記憶。

為提升遊憩服務，帶動原鄉產業永續發展，縣政府爭取推動「東岳．山海之門-以舊鐵道再生串聯山海地景與部落文化之空間整合計畫」，以東岳．山海之門為核心概念，投入舊鐵道文化的活化再生、蛇山步道系統整合優化、友善導覽解說牌建置，透過遊憩空間等修繕工程，全面翻新當地的旅遊服務機能，建構更安全、舒適的慢遊空間。

未來計畫完工後，遊客來到東澳地區不僅能體驗冷泉的清涼、步道的自然生態美景，更能走進舊隧道與舊鐵路橋，感受歷史文化脈絡，引導民眾深入認識泰雅部落的傳統生活智慧，感受大南澳地區獨特的人文風貌，讓觀光不再只是走馬看花，而是充滿教育與文化意義的深度探索之旅。

縣政府原住民族行政處表示，此次獲中央補助重塑觀光文化地景，不僅是東岳村觀光發展的重要里程碑，更是邁出「大南澳山海旅遊廊帶」建設的重要一步，未來持續整合東岳冷泉、東澳灣、粉鳥林及周邊特色景點，在兼顧生態保育、文化傳承及地方產業發展的前提下，跨域永續發展，打造具有地方特色與文化深度的觀光品牌，成為宜蘭東南角最具魅力的山海文化新據點。

宜蘭「東岳．山海之門」串聯蛇山步道等系統，加以整合優化，提升觀光遊憩品質。圖／縣政府提供

宜蘭「東岳．山海之門-以舊鐵道再生串聯山海地景與部落文化之空間整合計畫」中，保有泰雅族瞭望台等特色據點。 圖／縣政府提供

宜蘭「東岳．山海之門-空間整合計畫」中，展現珍貴的泰雅族文化。 圖／縣政府提供

宜蘭「東岳．山海之門」空間整合計畫，擁有豐富的冷泉資源。圖／縣政府提供