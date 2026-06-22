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蛋殼好剝反而不新鮮？ 譚敦慈曝挑茶葉蛋「黃金守則」：一律選這層

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議買超商茶葉蛋時，應優先挑選擺放在最上層、顏色較淺、剛入鍋不久的蛋。圖／AI生成
專家建議買超商茶葉蛋時，應優先挑選擺放在最上層、顏色較淺、剛入鍋不久的蛋。圖／AI生成

茶葉蛋台灣許多外食族與上班族在超商補充優質蛋白質的便利首選，然而，若挑選不當或滷煮時間過長，恐怕會讓健康大打折扣。食安專家文長安與無毒教母譚敦慈分別在健康衛教節目中提出警訊，若挑選到鍋底滷得過深、過久的蛋，可能會吃進不利心血管健康的「氧化膽固醇」。

食安專家文長安在《小宇宙大爆發》節目中分析，超商販售的茶葉蛋通常是一次滷一大鍋，不見得每天都能順利賣光。一旦賣不完，店家往往會持續留在鍋內反覆滷煮，這不僅會導致新鮮度直線下降，也會使雞蛋本身的營養價值大幅變性。他整理出以下2個最直觀的辨別不新鮮茶葉蛋的方式：

指標一：蛋殼是否異常「好剝」 文長安解釋，如果雞蛋本身不夠新鮮，裡面的蛋膜會因為長時間加熱、脫水而產生嚴重的擠壓與皺褶，這會使得蛋殼與蛋體分離，反而變得非常容易剝除。相反地，如果茶葉蛋剝起來相對黏緊、沒那麼好剝，代表其新鮮度其實更好。

指標二：圓頭處「氣室」偏大 雞蛋本身是一個軟細胞，內部的氣室大小攸關新鮮度，會隨著存放時間拉長而逐漸變大。文長安指出，如果剝開茶葉蛋後，發現整顆蛋縮得特別小、且圓的那一方「空氣空洞（氣室）」非常大，就相對代表比較不新鮮。

此外，針對許多民眾常看到蛋黃表面呈現灰灰綠綠的色澤，文長安也澄清，那是因為雞蛋加熱時間過長，蛋白中的硫氨基酸與蛋黃中的鐵質產生化學反應，結合成了「硫化鐵」，雖然沒有毒性，但會導致人體無法順利吸收雞蛋原有的鐵質。

無毒教母譚敦慈也在《醫點不誇張》節目中提醒，蛋白質類食物若滷煮、高溫加熱超過2個小時，結構就會發生變性，並悄悄產生一種叫做「氧化膽固醇」的物質，這對於人體的心臟與血管健康非常不利。

譚敦慈坦言，自己平時也會去超商買茶葉蛋，但她有嚴格的挑選堅持：「我絕對不會挑下面滷得很久、顏色很黑很深的蛋，因為吃起來不僅太鹹，還容易有心血管風險；我一律都挑放在最上層、剛放入滷鍋不久、顏色還白白淨淨的茶葉蛋。」

最後，兩位專家也為蛋黃平反。譚敦慈表示，除非是洗腎患者或有醫師特別叮囑，否則一般人吃蛋時應「連蛋黃一起吃」，不必刻意挑掉。因為蛋黃裡所富含的葉黃素，是人體所有食物中最容易被吸收利用的來源，適量食用對於現代3C族的視力保健與心血管調節，反而是非常好的天然防護劑。

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