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狂粉花光積蓄追逐偶像、深感對方屬於自己 衛福部：這是最危險的訊號

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶遭「狂粉」許男割傷頸部，許嫌坦承被「汶汶」封鎖社群帳號，禁止參加相關活動因而報復。警詢後依殺人未遂、傷害罪移送，檢方聲押獲准。記者李隆揆／攝影
中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶遭「狂粉」許男割傷頸部，許嫌坦承被「汶汶」封鎖社群帳號，禁止參加相關活動因而報復。警詢後依殺人未遂、傷害罪移送，檢方聲押獲准。記者李隆揆／攝影

許姓男子在私人棚拍活動中，持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶（王敬汶），且事前已有跟蹤、騷擾等行為，引發社會大眾的擔憂。衛福部心健司長陳柏熹說，一旦發現實際的真實生活與想像的界線，愈來愈分不清楚、愈來愈模糊，甚至他覺得，自己好像已經擁有或可以決定愛慕對象的行為，且愛慕的對象應該怎麼做，都要聽自己的時候，就是愈來愈危險的徵兆。

陳柏熹表示，若發現親友出現脫離現實感的情形，應鼓勵每個人應回歸、專注在自己的現實生活，因為，在現實生活中，每個人自己生活中該做的事愈多，就愈不會跑到想像的世界。追逐偶像時，如果天天到球場看球，不見得有什麼危險，但應衡量自己的情形，如自己的財產只有100元，卻花了99元購買偶像的周邊商品，並把生活中原本該做的事情都荒廢了，如此就是異常行為。

「當一個人深陷某件事情時，宛如身處在漩渦當中，無法轉移注意力。」陳柏熹說，當非常投入無法跳脫時，就應尋求專業的輔導，多聽取不同人的想法轉移注意力，慢慢加以化解，而不能直接說「你不要再去看了」，不能用這種方式，如此不會改變犯嫌原來思考的習慣。因此，直接封鎖對方可能是刺激犯嫌的誘發因子，而是在暴力事件未發生前，就應建立保護機制。

其實，追星不分年齡，也有許多學生追星，甚至是偏離了生活的重心，如果出現拒學、或拿父母的錢買很多周邊商品，且無法控制，就應盡速就醫。陳柏熹強調，應讓孩子了解，喜歡一個東西必須自己責任，「不是愛幹嘛，就幹嘛」。

衛福部 中信 汶汶

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