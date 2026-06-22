「集點子大賽」2,272件提案 揭高齡創新三大趨勢

65歲之後，你還能成為什麼樣的人？信義公益基金會「2026集點子大賽」收到2,272件提案，首度呈現高齡創新三大趨勢：角色設計、人機協作、關係共創，顯示台灣對高齡議題的想像正在全面翻新。

「集點子大賽」今年共收到2,272件投稿，較去年成長8%，再創歷年新高。參賽者年齡橫跨9歲至86歲，由林蓁佑提案的「人生交換日：時間銀行×世代共學」榮獲首獎一萬元；另有32件作品分別獲得夢想獎、佳作獎，以及65歲以上長者專屬的銀創獎。

競賽分為「主題組」與「開放組」徵件，其中呼應今年度主題「樂齡科技好生活」的主題組作品占81%，較去年大幅提升16個百分點，反映科技應用於高齡生活的議題受到廣泛關注。許多參賽者從長者的真實需求出發，提出兼具溫度與實用性的創新構想，讓科技不只是功能性的工具，更能融入日常生活，提升幸福感與生活品質。

從本屆33件獲獎點子中，可以觀察到高齡創新的三項新趨勢。高齡創新正從「參與設計」走向「角色設計」，關注的焦點逐漸從為長者安排更多活動，延伸到思考65歲之後還能成為什麼樣的人。從銀髮領隊、生態觀察員、文化守門人到產品評審等構想，都展現為長者創造新角色與新身分的想像。科技應用也從過去強調照護與管理，逐步走向人機協作，AI開始成為創作、學習與社會互動的夥伴。創新的重點也正從服務提供轉向關係共創，透過地方故事共編、社區體驗共創、產品共同設計等模式，創造更多元的合作關係與社會連結。

這些趨勢顯示，高齡創新不再侷限於回應老化需求，而是重新思考人與人、人與科技，以及人與社會之間的互動關係。長期以來，在信義公益基金會「共好計畫」兩大徵件活動的帶動下，高齡服務已逐步突破傳統照護框架，創新焦點也從滿足需求延伸至創造價值與建立連結。

截至今年，「集點子大賽」已累積13,423個創意點子，建構出台灣首個高齡點子資料庫，並全數公開於基金會網站，成為各界投入高齡創新的重要參考資源。

接下來，信義公益基金會將從7月1日起展開為期2個月的「共好行動徵選」活動，徵求團隊參考獲獎點子提出完整的行動計畫。不論個人或團體，只要在8月31日中午前繳交提案資料完成線上報名，並於9月19、20日參加分區提案工作坊，就有機會爭取最高執行經費50萬元，另設有「銀福獎」鼓勵65歲以上長者親自提案。歡迎全民參與行動，一起為超高齡社會打造各種「銀確幸」。

共好行動徵選辦法：https://www.sinyicharity.org.tw/action/intro

共好行動徵選線上報名：https://forms.gle/2JhNaYzpsRYe6E5n8