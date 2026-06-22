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衛星雲圖曝！米克拉颱風眼清晰 氣象粉專：「小鋼炮」今晚挑戰強颱

聯合新聞網／ 綜合報導
米克拉颱風眼已相當清晰，眼牆結構完整。圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」FB
米克拉颱風眼已相當清晰，眼牆結構完整。圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」FB

米克拉颱風強度持續增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（22）日下午3時30分發文指出，米克拉目前已達中度颱風上限，預估今天晚間就有機會進一步增強為強烈颱風。

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新衛星雲圖觀察，米克拉颱風眼已相當清晰，眼牆結構完整，顯示颱風核心正在成熟且強盛的階段。粉專形容，米克拉雖然環流範圍不大，但能量高度集中，是近期相當典型的「小鋼炮」型颱風，代表其風雨威力可能集中在核心附近，強度變化也需密切關注。

中央氣象署指出，米克拉將朝台灣以東海面北上，預計本周三、周四最接近台灣，發布海上警報機率低，後續路徑仍與太平洋高壓強弱變化有關。

網友們則驚呼米克拉颱風的動態，「這麼快」、「中颱變強颱，增強速度好快」，也有人說「還好目前預測都偏向不會來」、「在海上就好，不要掃過來」。

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