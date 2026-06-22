民眾登山遭蜂螫 動保處簡單步驟保安全

照片取自新北市政府

新北市政府動物保護防疫處日前接獲通報，於三峽山區有登山隊不幸遭受蜂螫，隨即派員前往處理，現場確認為攻擊性強的黑腹虎頭蜂，並於當日完成蜂窩摘除。動保處提醒，戶外活動應身著淺色衣物及帽子，並攜帶含DEET成分之防蚊液，保護自己免受蜂螫。

新北市動保處表示，為避免民眾遭受蜂螫，自112年起便和台大昆蟲系持續合作，先是創新全國設立虎頭蜂熱點地圖，確保民眾能夠即時得知虎頭蜂築巢及螫傷熱點資訊，後續更首創Line Bot新北市虎頭蜂熱點警示系統，除了能夠即時獲得虎頭蜂科普知識及確認新北市虎頭蜂熱點地圖外，更能隨時得知自己身處位置是否為虎頭蜂築巢熱點，在外若見到疑似虎頭蜂窩也能立即通報，保護自己也保護他人。民眾掃描QR Code即可自動加入Line Bot好友，點擊「開啟虎頭蜂熱點追蹤」即可即時得知所在地是否為虎頭蜂築巢熱點；若看到疑似虎頭蜂巢也可點擊「公民通報虎頭蜂」即時通報。

動保處指出，虎頭蜂螫傷案件常發生於田間、林地及郊山步道等環境，其中以農民、園藝工、除草作業人員及清晨戶外工作者風險較高。由於虎頭蜂蜂巢常隱藏於草叢、灌木、樹叢或地下，民眾在農田、濕地、林地作業或郊山踏青時，若未察覺蜂巢位置而誤闖警戒範圍，極易引發蜂群攻擊，造成蜂螫事件。

民眾若發現蜂巢或蜂群活動，應立即暫停作業或活動，切勿自行摘除蜂巢，應通報 1999 市政服務專線或動保處 1959 專線，由專業人員到場處理。民眾於郊區、林地或步道活動時，建議每行進約 50 公尺即留意周遭環境，避免未察覺蜂群活動而誤入警戒範圍；若發現已有 1 至 2 隻警戒蜂於身旁盤旋，應立即冷靜撤離，切勿繼續前進或作業。戶外活動時，建議穿著淺色、光滑材質之長袖衣褲及淺色帽子，避免穿著深色或粗糙材質衣物，並可隨身攜帶簡易防護用品，如含 DEET 成分之驅蚊液，於活動前適量噴灑，作為緊急防護措施。若不幸遭虎頭蜂螫傷，應立即遠離現場，避免二次攻擊，並儘速撥打 119 送往鄰近醫院就醫，以爭取黃金救治時間。

新北市動保處表示，虎頭蜂巢外觀多呈現球狀，顏色為土黃色，表面帶有波浪狀紋路，常見於樹 枝或屋簷下，周遭會有巡邏蜂飛行。

聚傳媒