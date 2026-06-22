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女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師呼籲，女性若出現持續腹脹、腹圍異常增加、容易飽足、骨盆腔不適等症狀超過數周，應及早就醫檢查，別把卵巢癌警訊誤當成單純變胖。圖／123RF
醫師呼籲，女性若出現持續腹脹、腹圍異常增加、容易飽足、骨盆腔不適等症狀超過數周，應及早就醫檢查，別把卵巢癌警訊誤當成單純變胖。圖／123RF

衛福部今日公布最新國人十大死因統計，癌症已連續44年蟬聯國人死因之首，十大癌症死因排序與前一年相同，但是肺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率上升。林口長庚婦癌科副教授主治醫師周宏學表示，卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，超過半數患者確診時已進入第三、四期，又被稱為「沉默殺手」。

近期一名未滿30歲的香港主持人施可瑩因卵巢癌病逝，讓親友痛心不捨。周宏學指出，雖然卵巢癌好發年齡仍以45至50歲女性為主，但台灣患者整體發病年齡較歐美提早約10年，且近年年輕個案時有所聞，部分甚至與基因突變有關。

根據國健署統計，每年約新增1800名卵巢癌患者，在女性癌症發生率排名第七位。周宏學說，卵巢癌最棘手之處在於缺乏特異性症狀，早期患者毫無異狀。且由於卵巢位於骨盆腔深處，腫瘤初期不易被察覺，待腫瘤逐漸長大或癌細胞擴散至腹腔時，才可能出現腹脹、腹圍增加、腸胃不適等症狀。

許多女性發現肚子變大時，多數以為只是便秘、發胖或中年發福，錯失及早就醫機會。臨床上常見患者因腹水堆積或腹腔轉移導致腹部明顯腫脹才就醫，此時病情多已進入中晚期。周宏學指出，目前超過一半卵巢癌患者在診斷時已是第三或第四期。相較於早期病患，中晚期患者治療難度明顯提高，預後也較差。

卵巢癌的標準治療以手術為主，通常需切除子宮、雙側卵巢及輸卵管，並視病況進一步切除骨盆腔淋巴結、大網膜，甚至部分腸道。除了極少數第一期、分化良好的患者外，超過95%的病人後續都需要接受化學治療。

周宏學說，卵巢癌雖然對化療反應不差，約七至七成五患者經手術合併化療後可達完全緩解，但復發率相當高。約七成患者在治療後仍會復發，第一次復發平均發生於治療結束後一年至一年半左右，而後每次復發間隔時間逐漸縮短，成為治療上的最大挑戰。

至於卵巢癌的危險因子，周宏學表示，研究已證實部分卵巢癌與基因突變密切相關，包括BRCA1、BRCA2等基因異常。不過，卵巢癌不像大腸癌、子宮內膜癌等疾病，目前並沒有明確可透過飲食或生活習慣改善而大幅降低風險的方式。現有研究發現，生育次數較多的女性，卵巢癌風險相對較低。

在篩檢方面，卵巢癌也是婦癌中最令人頭痛的一種。周宏學指出，子宮頸癌可透過抹片檢查找出癌前病變，但卵巢癌尚無類似有效的大規模篩檢工具，因此無法建立全民篩檢制度。婦女若有定期婦產科追蹤習慣，可在接受抹片檢查或例行婦科檢查時，同步安排骨盆腔超音波檢查，有機會及早發現卵巢腫瘤。

周宏學提醒，若家族中有乳癌或卵巢癌病史，尤其多位親屬曾罹患相關癌症者，可考慮接受遺傳諮詢與基因檢測，評估是否帶有BRCA等高風險基因。若確認屬於高危險族群，應與醫師討論後續追蹤及預防策略。

衛福部 卵巢癌

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