基隆鎖管季7月登場首辦夜釣競賽 鯖魚王、白帶魚王、鎖管王獎金各8千

基隆市政府今天宣布「2026基隆鎖管季」開跑，壓軸的主題日活 7月25日在八斗子觀光漁港登場，打造從白天玩到夜晚的海洋嘉年華。今年首辦「海釣王」競賽，報名夜釣可角逐鯖魚王、白帶魚王和鎖管王，獎金各8000元。

鎖管季是基隆夏季年度盛事，今年邁入第22年，歷年都是單一主題活動形式，今年擴大籌辦「鎖管月」，7月間的連續四個周末，在基隆不同場域接力登場，並首度開辦基隆海釣王競賽，邀請全國民眾來基隆感受海洋文化、漁業體驗與港灣觀光多元魅力。

基隆市副市長邱佩琳、基隆區漁會理事長簡建輝、海巡署北部分署副分署長覃仁勇和多名民意表，今天出席鎖管季宣傳活動，邀請全國民眾深入認識基隆的漁業故事與港灣風貌，感受海洋城市的夏日魅力。

邱佩琳說，基隆是鎖管的故鄉，台灣民眾吃的鎖管，每3隻就有1隻來自基隆，歡迎民眾來看看鎖管生長的地方，一起去海釣。基隆市山與海的城市，歡迎大家7月來基隆參加鎖管季盛宴。

簡建輝表示，鎖管是基隆重要的特色漁產，基隆區漁會推廣食魚教育，「食魚列車」已在全台辦理超過100場，鎖管季主題日登場的「小卷試吃」，也將持續舉辦，希望讓更多人品嘗到基隆的新鮮鎖管，並進一步認識在地優質漁產品。

基市府產業發展處長蔡馥嚀指出，市府從推廣漁村文化，到倡議「旬魚慢食」，持續鼓勵民眾吃在地、吃當季。今年會再透過鎖管季，整合食魚文化、文創市集、漁業體驗及觀光遊程，讓海洋活動不只是一次性的節慶，更能帶動地方品牌、漁業產業及觀光人潮。

產發處說，今年鎖管月規畫開辦「鎖管周周市」，每周末登場。首周在國立海洋科技博物館主題館廣場，推出食魚教室市集。第二周移師國門廣場，舉辦「鎖管帶路市集」，集結基隆特色美食、地方品牌及創意選品。第三周在正濱漁港推出藝術市集，結合文創手作、港邊餐桌及藝術展演。最後一周回到八斗子觀光漁港，舉辦年度鎖管季主題日。

鎖管季主題日7月25日在八斗子觀光漁港登場，集結80攤特色市集、舞台表演及多項海洋體驗。舞台活動由MOMO台親子互動開場，並邀請曉翎Lene、馬念先及Resonance留聲樂團輪番演出。現場另有百人一夜干體驗、包船夜釣、小卷試吃、海鮮競標拍賣及摸彩抽獎，打造從白天嗨玩到夜晚的海洋嘉年華。

鎖管月期間，市府也將與八斗子社區發展協會合作，推出「一夜干DIY體驗」，帶領民眾認識鎖管生態與漁產加工流程，親手製作專屬一夜干，以寓教於樂的方式體驗基隆漁業文化。

為回應全國釣友期待，今年首度推出「基隆海釣王競賽」。民眾可搭乘合作娛樂漁船參加夜釣，以鯖魚全長、白帶魚寬度及鎖管全長進行評比，挑戰鯖魚王、白帶魚王及鎖管王封號，各組優勝者各可獲得8000元獎金及海釣王榮譽認證。

市府表示，鎖管不只是基隆重要的漁業資源，更是串聯海洋文化、產業發展與城市認同的重要媒介。誠摯邀請全國民眾今年夏天來到基隆，認識海洋故事、體驗漁業文化，品嚐最新鮮的在地海味。相關活動及報名資訊，可上臉書「潮嚮．山海基隆」粉絲專頁（https://www.facebook.com/ilovekeelung）或「基隆鎖管季」官方網站（https://www.klsogood.com/）查詢。