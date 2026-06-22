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打麻將右半身突癱瘓無法言語 聯新國際醫團隊及時取栓

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師林傳敏呼籲一旦發現家人出現肢體無力、眼歪嘴斜症狀，務必爭取黃金就醫時間，降低腦中風傷害。圖／聯新國際醫院提供
醫師林傳敏呼籲一旦發現家人出現肢體無力、眼歪嘴斜症狀，務必爭取黃金就醫時間，降低腦中風傷害。圖／聯新國際醫院提供

桃園市70多歲婦人日前與友人打麻將，突然右側肢體無力、口齒不清，緊急送聯新國際醫院，急診醫師金霍歌安排電腦斷層檢查，發現婦人是急性缺血性腦中風

婦人被送到醫院時無家人陪同，身上沒健保卡可確認病史及用藥情況，神經內科醫師李振華評估若貿然施打靜脈血栓溶解劑（tPA），可能增加出血風險，因此醫療團隊決定直接做動脈內取栓術（IA），成功取出長達1公分的血栓，婦人語言及肢體功能恢復良好，並保有獨立生活能力。

聯新國際醫院神經內科副主任林傳敏表示，取栓手術於44分鐘內完成鼠蹊部穿刺，透過抽吸導管搭配取栓支架，取出1公分的血栓。從病人到院至完成穿刺（Door-to-Puncture, DTP）總計87分鐘，符合國際建議90分鐘內的治療標準。術後在復健科及中醫針灸團隊整合照護下，患者語言及肢體功能恢復良好。 

林傳敏指出，內頸動脈是大腦重要的供血幹道之一，負責供應約三分之二腦組織的血流，其中左側內頸動脈更與語言功能，及右側肢體運動密切相關，一旦發生阻塞，患者可能迅速出現失語、偏癱，甚至意識改變等嚴重神經功能缺損。

聯新國際醫院團隊進一步追查婦人病因，發現婦人罹患心房震顫，是造成心因性腦中風的重要原因之一。心房震顫病人，血液容易在左心房、左心耳形成血栓，一旦血栓跑到腦部，供應腦部的血管就如同灌溉水道遭巨石堵塞，下游腦細胞因缺血而受損或死亡，導致突發性偏癱、失語等中風症狀。

臨床上，醫師會利用CHA₂DS₂-VASc（臨床專門用來評估心房顫動患者中風風險的評分系統）評分，評估心房顫動患者的中風風險，以決定是否需要接受抗凝血治療。經評估後，該患者未來一年內中風風險高達9.7%，因此需長期服用抗凝血藥物預防血栓。

林傳敏強調，抗凝血藥物的主要目的，是預防下一次中風發生，雖然服藥後可能增加瘀青、牙齦出血或腸胃道出血等風險，但整體而言，規律用藥帶來的保護效果遠大於副作用。他也提醒若出現黑便、血尿等異常情況，應立即回診評估。

林傳敏提醒，心律不整最危險之處在於經常沒有明顯症狀，許多患者平時毫無不適，卻可能在不知不覺中埋下中風風險。與其等到血栓堵塞血管後才緊急搶救，不如平時定期追蹤、控制三高、維持規律運動及接受心血管檢查，才能及早發現問題。

林傳呼籲高齡族群、三高患者及心血管疾病高風險族群，應定期接受心電圖檢查，避免讓潛在的心律不整成為危害大腦健康的隱形炸彈。「時間就是大腦，壞死的腦細胞無法再生」，他強調，腦中風治療的關鍵在於及早辨識、及早送醫。民眾應牢記「G-FAST」中風辨識口訣，一旦發現家人或長輩出現單側肢體無力、嘴角歪斜、說話不清等急性症狀，應立即記錄發病時間並撥打119送醫，把握黃金治療時間，提升腦功能恢復機會。

內頸動脈栓塞手術前（左）、取栓後（右）對照。圖／聯新國際醫院提供
內頸動脈栓塞手術前（左）、取栓後（右）對照。圖／聯新國際醫院提供

神經內科 桃園市 腦中風

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