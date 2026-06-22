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赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
米克拉颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
米克拉颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

最近去日本要注意，第7號颱風米克拉昨晚增強為中度颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目前在米克拉東南方的94W已發展，24到25日有發展為第八號颱風無花果的機率。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，米克拉和94W預估會往日本移動。

中央氣象署預報員葉致均上午指出，米克拉預計明天再增強為強烈颱風，周三、周四距台灣最近，由於仍有四、五百公里距離，發布海上警報機率低。隨著明、後天太平洋高壓逐漸東退，颱風將有轉向且移動速度放慢的趨勢，預計周四往東北方向遠離。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，米克拉路徑已相當明朗，各主要模式持續收斂，侵襲台灣機率可說趨近於０，但預計周五白天通過日本琉球群島附近海域，對沖繩地區帶來較明顯風雨，周末期間將持續朝日本南方海域移動，並逐漸與鋒面系統結合，颱風本身特徵也將逐漸模糊，對當地天氣影響不大。

吳聖宇指出，米克拉颱風未來24小時內繼續往西北西方向移動，速度逐漸變慢，繼續趨向台灣東南方海域。94W逐漸增強，且向西北西移動。預估明天到後天米克拉先減速短暫停滯後逐漸轉向往北北西到偏北方向移動，朝台灣以東、琉球八重山群島以南海域前進。後方94W則持續向西北西方向移動並繼續發展，大致趨向日本南方遠海。

吳聖宇表示，周三到周四米克拉仍在台灣以東繼續北上，但隨著94W趨向日本以南，跟米克拉颱風之間空間被壓縮，米克拉移動方向將逐漸由北趨向北北東調整，逐漸對準琉球本島一帶前進，颱風強度可能逐漸減弱。同時94W也會逐漸由西北西開始往偏北偏轉，朝向日本以南靠近。

至於周四到周五，吳聖宇說，預估米克拉來到琉球本島附近，94W也來到日本以南，兩者之間逐漸連成一個較大範圍的低壓帶，米克拉繼續朝向東北偏轉，逐漸加速移動，遠離台灣附近，94W以北轉北北東到東北的方向快速北上，趨向日本關東以南海域。

中颱米克拉和94W。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
中颱米克拉和94W。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

颱風 賈新興 日本

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