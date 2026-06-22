柯文哲拋安樂死 衛福部回應「安樂死因痛苦解決病人」非施政重點

民眾黨前主席柯文哲5月探視一對患有神經性罕見疾病的姐弟，弟弟表示即將前往瑞士接受安樂死。柯文哲喊話，認為政府要有對策，不能把責任全都推給人民。衛福部醫事司長劉越萍今天直言，「安樂死是因為痛苦來解決病人，我們推動安寧緩和是為了病人，來解決痛苦」，進一步改善與提升安寧緩和醫療才是現階段施政重點。

2024年總統選舉期間，柯文哲就曾拋出「安樂死合法化」的政見。昨晚他在YouTube上傳「你還有什麼話，想對這個世界說嗎？」內容為台南一對罹患遺傳性神經疾病姊弟，48歲的弟弟因病情惡化，雙腿萎縮，生活高度依賴照護，考量自身及家人長年承受的照顧壓力，今年5月已赴瑞士接受安樂死。

柯文哲認為，個案凸顯的不只是安樂死議題，也反映現行長照支持系統是否足以承接重症患者需求。他也表示，自己作為醫師，恪守醫學倫理四大原則，其中一項就是尊重自主，病人有權決定自身的醫療決策，醫師必須尊重。「對他的決定我尊重，但我想知道，如果重來一次，我們的社會有沒有足夠的資源去阻止他的這個決定。」

柯文哲也說，台灣的長照制度把照顧切割成「一個又一個破碎而斷裂的項目」，可以幫忙刷牙卻不能協助漱口，可以打掃環境卻不能幫忙餵食，也就是我們的長照制度存在，但是無法真正承接真正需要的長期被照顧者。

衛福部表示，「安樂死不能解決現在的問題」，目前態度一致將優先討論安寧緩和是否充足，並進一步的提升及加強，並討論病人自主及長照制度是否不足，並評估相關法規及政策銜接能否更趨完善。

「安樂死是因為痛苦來解決病人，我們推動的安寧緩和則是為了病人，來解決痛苦」。劉越萍說，依「病主法」規定，罕見疾病患者可以預立醫療決定，如果不能談好面對生命末期的規畫，難以達到「生死兩安」。政策面將重新檢討安寧緩和與病人自主銜接，並討論長照生活照顧及減緩醫療病痛應如何搭配。

對於疾病造成疼痛，在醫療照護上，止痛藥應如何調整，可以透過專業協會討論，應如何幫忙、協助患者止痛。劉越萍說，對於柯文哲影片中的對罕病姊弟的姊姊，將交由負責罕病照顧的國健署，及負責長照的長照司協助提供照顧服務。