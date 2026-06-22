原住民傳統運動納國民體育法 伍麗華：2029年建立競賽規則、裁判制度

原住民傳統運動長年面臨競賽規則不一致、裁判認證缺乏標準的問題，立委伍麗華排審國民體育法部分條文修法，將原住民族傳統運納入法治體系，後續可望完成三讀，伍麗華今邀請運動部長李洋到屏東與原住民體育推廣人員座談，後續建立統一規範讓傳統運動兼顧文化傳承與國際接軌。

伍麗華說，國民運動法納入原住民族傳統運動相關條文條文在5月26日送出委員會，後續可望完成三讀。今天座談會取得共識，伍麗華說，將由運動部及原民會運動科輔導成立全國性原住民族傳統運動組織，制定各項傳統運動技術手冊、競賽規則、裁判認證與教練培訓制度，目標3年後，2029年全國原住民族運動會前完成。

今座談會中多名原住民運動教練、選手、校長等點出問題。台灣原住民傳統文化技藝射箭推廣協會理事長苑成義表示，民間傳統射箭活動規則大同小異，但一到官方賽事卻須依現代射箭規範，傳統射箭特色漸被稀釋，傳統山豬靶等文化元素，因缺乏正式規範漸消失。

大同高中社團活動組長黃秋屏，曾任屏東縣兩任原住民族運動會裁判長，他說，現行項目直接套用現代運動規則，例如傳統摔角以角力或柔道裁判制度、傳統路跑由田徑裁判擔任，實際與原住民族傳統競技精神有所落差，引發質疑。

三地門鄉長曾有欽說，現行排魯運動會、泰雅運動會、布農族運動會與各鄉鄉運等，更應制度化規格化，讓學生升學等有比賽證明認可，以鄉內辦鄉運，卻都還要加上「暨ＯＯＯＯ」等字語，活動被弱化，但若不加又不能爭取到經費。

運動部全民運動署署長房瑞文表示，傳統運動若持續發展須逐步建立競賽規則、裁判制度及教練制度，但各項目要採國際規範或保留傳統特色，仍需凝聚共識。運動部長李洋說，未來與原民會共同討論推動方向，透過協會組織整合各族群意見，建立完整制度。

伍麗華表示，原民會預計明年成立運動科，專責推動相關業務，輔導成立全國性原住民族傳統運動協會，設置射箭、狩獵、摔角、拔河等單項委員會，專責辦理競賽規則、技術手冊及裁判培訓。標榜傳統運動必定跟現代運動不同，技術也不同，全台16原住民族乃至於世界原住民族，都會面臨相同事情，傳統與現代運動規範不同，但仍要有一致性，找出兩者平衡，這是制度化過程中必要解決的問題。

立委伍麗華（第一排右三）今邀請運動部長李洋（第一排右四）到屏東與原住民體育推廣人員座談，後續建立統一規範讓傳統運動兼顧文化傳承與國際接軌。記者劉星君／攝影

立委伍麗華今邀請運動部長李洋到屏東與原住民體育推廣人員座談，後續建立統一規範讓傳統運動兼顧文化傳承與國際接軌。記者劉星君／攝影