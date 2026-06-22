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真的要變天了嗎？今日8縣市氣溫恐飆破38度 醫：熱過頭恐致腦損傷

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
今天各地大多為炎熱，醫師提醒，做好防曬並多補充水分。本報資料照片
今天各地大多為炎熱，醫師提醒，做好防曬並多補充水分。本報資料照片

天氣持續高溫炎熱，氣象署發布高溫資訊，今日有8縣市為橙色燈號，包括台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣，有連續出現36度高溫的機率，最高溫恐突破38度。衛福部也公布熱傷害就診統計人次數，17日至21日分別從最低19人次到最高33人次，6月迄今總計302人次。

酷暑來襲，熱傷害案例明顯增加。北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑指出，近期雖然院內未明顯出現熱傷害病患暴增的情況，但觀察到不少民眾因長時間曝曬，送醫時體溫偏高。有些病患原本是因車禍事故或其他疾病就醫，量測體溫卻發現高達38度以上，並非感染發燒，而是受到戶外高溫影響，身體散熱能力下降所致。

趙君傑表示，熱傷害高風險族群主要包括戶外工作者、運動愛好者、高齡長者、安養機構住民，以及慢性病患者。尤其服用部分慢性病藥物者，可能因藥物而影響身體調節體溫或排汗功能，一旦水分補充不足，更容易發生熱傷害。

不少民眾常將「熱衰竭」與「熱中暑」混為一談，趙君傑說，熱衰竭是熱傷害中較常見的型態，患者可能出現頭暈、噁心、無力、心跳加快、大量流汗等症狀，經過降溫及補充水分與電解質後，多數能逐漸恢復。熱中暑常伴隨核心體溫超過40度、意識改變、神智不清甚至昏迷等症狀，若未及時降溫治療，死亡率可能超過三成。

趙君傑指出，高溫會導致腦部蛋白質產生變性，進而造成神經系統損傷，嚴重時可能留下不可逆的腦損傷後遺症。同時也可能引發急性腎衰竭、多重器官衰竭等併發症，因此絕不能輕忽。當出現體溫持續升高、意識混亂或無法正常排汗等警訊時，很可能已接近熱中暑階段。

面對未來幾個月持續高溫，趙君傑提醒，預防熱傷害最重要的是避免長時間曝曬，若必須在戶外工作或運動，應建立輪班與休息制度，每15至20分鐘補充一次水分，並定期到陰涼處休息。建議戶外工作者或運動員若短時間大量流汗，應每30分鐘補充約300毫升水分，並搭配適量電解質飲品，避免因鈉、鉀離子流失而出現抽筋等症狀。

許多人認為流汗後只要大量喝水即可，但這可能造成電解質失衡，趙君傑說，除了適量補充電解質飲品，要避開含糖飲料及提神飲品。因含糖飲料會增加身體負擔，而部分提神飲料含有酒精或刺激性成分，反而不利身體散熱與水分平衡。

穿著方面，趙君傑建議，選擇淺色、透氣、吸濕排汗的衣物，即使是長袖防曬服，只要通風良好，也比皮膚直接曝曬在烈日下更有助於散熱。而外送員、機車通勤族因長時間暴露在高溫環境中，同樣屬於高風險族群，騎車超過20分鐘就應找陰涼處稍作休息。若發現心跳持續加快、排汗減少、身體發熱，出現頭暈、虛弱等，應立即停止活動、補充水分。

高溫 氣象署 衛福部 天氣動態

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