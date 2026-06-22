自殺連兩年上榜十大死因 衛福部揭債務、詐騙成中壯年隱憂

衛福部今天公布114年國人十大死因，蓄意自我傷害（自殺）事件備受關注，特別是自殺於113年，相隔14年後，重返十大死因，114年仍維持在第10位。衛福部表示，自殺原因複雜，但在45歲至64歲的中壯年族群，債務問題為輕生重要因素之一，占比超過5%，其中又以「詐騙」占大宗，目前已與與金管會合作，強化金融機關人員的「自殺防治守門人」的認知。

衛福部統計，114年自殺死亡人數3951人，較113年減111人，降幅達2.7%，每十萬人口有16.9人因自殺死亡，較113年減2.5%，自殺標準化死亡率為每十萬人口12.9人，較113年減3.6%。114年15至24歲、25至44歲、65歲以上族群死亡人數較113年下降；0至14歲、45至64歲則較上年略增。

據衛福部心理健康司統計，105到114年自殺通報趨勢，因債務問題於全年齡輕生占比，自105年3.04%，一路向上攀升，唯獨109年恐受新冠疫情影響，略幅下降，並於113年達到最高峰4.32%，114年則略降至4.17%。心理健康司長陳伯熹說，各年齡層中以45歲至64歲因債務問題輕生占比最高，為超過5%。

陳柏熹說，自殺原因十分複雜，債務問題為自殺因素之一，而債務中又以詐騙案件的損失金額大，容易引起輕生，雖然114年較113年已有下降。衛福部將跨部會強化各場域自殺防治措施。由於，去年中有幾個滿大的詐騙社會事件後，衛福部就與金管連繫，針對銀行、各金融機關的從業人員，加強宣導，希望增加敏感度，並張貼相關文宣海報。

陳柏熹指出，目前在加強自殺防治下，45至64歲自殺趨勢持平獲控制，女性降幅較男性顯著，將強化職場與男性心理支持措施，並持續推廣「0800-013-999 男性關懷專線」。專線提供男性民眾各種心理健康議題之支持或諮詢，服務時間為上午7時至晚間11時，全年無休。

此外，114年15至64歲族群自殺死亡人數首見下降。陳柏熹指出，此與「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」提供相關諮詢有關，該方案迄今服務人數達8萬7558人，使用者滿意度為96%，服務對象在生活品質與負向情緒皆有改善，顯示方案有其效益。而65歲以上長者自殺趨勢連續3年下降，也將持續擴大辦理老人憂鬱症篩檢。

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