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交通部修法禁止計程車牌照費歪風 最快8月上路、最高罰9萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
由於地方政府長期未定期檢討計程車牌照數，造成空車額被車行把持，0元的計程車牌照被喊到35萬元，交通部將修法遏止歪風。圖為松山機場外進出航站的計程車。記者陳正興／攝影
由於地方政府長期未定期檢討計程車牌照數，造成空車額被車行把持，0元的計程車牌照被喊到35萬元，交通部將修法遏止歪風。圖為松山機場外進出航站的計程車。記者陳正興／攝影

駕駛若要取得車牌合法行駛計程車需先「靠行」，卻因地方政府未定期檢討合理牌照數量、車行長期把持空車牌，加上資訊不對等，原本免費發放的車牌被炒成有價市場，甚至傳出一面車牌高達35萬。交通部今預告修法，禁止車行巧立名目不當收費，且應退還超收款項，違者最高罰9萬，甚至停止部分營業和廢照，最快8月上路。

1998年公路局針對計程車車牌規範修法後，發放出近11萬張牌照，目前全台計程車排照亮約10萬張，已掛牌9.3萬面，其中車行掌握的空車牌數有近6000面。直轄市（六都）計程車主管機關為該地方政府，其餘為交通部公路局管理，而直轄市計程車數占整體的9成。

根據公路法規範，地方政府應依照人口數量、道路面積的變化，定期檢討合理牌照數量，但自1998年修法至迄今，地方政府基於各種原因並無定期檢討，導致產生空車額遭車行把持的問題，造成0元的牌照變成有價，加上資訊不對等，駕駛進入市場就需牌照，但若遇到不良車行只能認命。

交通部今年4月接獲多起駕駛人陳情指出，有計程車行向駕駛巧立名目不當收費高額掛牌費，尤其以台中最為嚴重，甚至傳出一面車牌高達35萬元。為此，交通部宣布要修法禁止這樣的情況，並明訂靠行費用基準需提報公路主管機關，讓收費資訊透明化。

交通部今預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業審核細則」及「計程車運輸合作社設置管理辦法」，明訂收費基準、禁止不當收費，違者可罰9000元至9萬元，甚至停止部分營業和廢照。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，此次修正草案增訂車行營運禁止行為，重點包含收取未經核准及契約未約定費用，要求駕駛向指定對象購車、貸款及保險，對未加入特定車隊之駕駛差別待遇，契約存續期間逕行收回牌照。

胡廸琦指出，此次修法也明訂公路主管機關得責令車行停止不當收費，車行並應退還超收款項；靠行費收費基準應經公路主管機關審核並登載機關網頁；車行與駕駛簽訂的靠行契約及收取費用所開立證明，應留供公路主管機關查核。

胡廸琦進一步表示，計程車空車額替補年限也將由3年縮短為1年，展期以1次、1年為限，防止空車額把持在車行手上。

胡廸琦強調，此次修正內容為強化計程車客運業管理，以確保計程車產業良性發展及營業秩序，考量業者有儘速依循明確及強化規定執行必要，縮短草案預告期間為14日，有意見或修正建議者可於公告刊登公報隔日起14日內陳述意見或洽詢，目標最快8月上路。

計程車 交通部 車行 運將

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