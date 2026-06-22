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端午連假3天胖2公斤！ 醫揭「假性發胖」 多數人胖的其實不是脂肪

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
連假後體重飆升，新陳代謝科醫師表示，短期間增加的體重可能是水分、肝醣以及腸胃內容物堆積所造成的暫時性變化。圖／123RF
連假後體重飆升，新陳代謝科醫師表示，短期間增加的體重可能是水分、肝醣以及腸胃內容物堆積所造成的暫時性變化。圖／123RF

端午連假剛結束，不少民眾站上體重計，卻驚見數字一路往上飆，有人短短三天體重增加1、2公斤，甚至感覺褲頭變緊、肚子變大、臉也明顯浮腫，簡直是「放假三天胖一圈」。不過醫師指出，連假後體重突然上升，未必代表真的長出那麼多脂肪，更多時候其實是身體出現「假性發胖」現象。

美兆健康管理機構新陳代謝科醫師林素菁表示，人體每增加1公斤脂肪，大約需要累積7700大卡的熱量盈餘。換句話說，如果要在短短三天內增加2公斤脂肪，理論上必須額外攝取超過1萬5000大卡熱量，但對大多數人而言機率並不高。短期間增加的體重，有很大一部分並不是脂肪，而是水分、肝醣以及腸胃內容物堆積所造成的暫時性變化。

林素菁指出，端午節期間民眾普遍攝取較多粽子、甜點、含糖飲料等高熱量食物，再加上聚餐頻繁、運動量減少、睡眠作息改變，都可能讓身體短暫出現體重波動。因此，體重增加不一定等於脂肪增加，更不代表身材已經失控。

林素菁分析，連假後最常見的「假性發胖」主要有三大原因。首先是高鈉飲食造成的水腫。粽子本身的糯米、內餡及沾醬普遍含有較高鈉含量，當身體攝取過多鈉離子時，會保留更多水分來維持體內平衡，因此容易出現臉腫、手腫或小腿浮腫等情況，連帶使體重上升。

第二是肝醣儲存增加。人體在儲存碳水化合物時，會同時攜帶大量水分。當連假期間澱粉攝取量大幅提高，肝醣儲存也跟著增加，而每增加1公克肝醣，約會伴隨3至4公克水分滯留，因此體重可能快速增加，但實際上並非脂肪堆積。

第三則是腸胃內容物尚未完全消化排出。連假期間進食時間拉長、進食頻率增加，加上蔬菜攝取不足及作息紊亂，容易導致消化速度變慢、排便不順與脹氣等問題，這些尚未排出的食物也會反映在體重數字上。

國外研究發現，人體體重在節慶假期期間平均會出現0.5至2公斤的短暫波動，但多數與水分及飲食型態改變有關，並非全部來自脂肪增加。林素菁提醒，民眾不必因為體重計上的數字而過度焦慮，更不建議連假後立刻採取極端節食或激烈運動方式瘦身。

「比起短期體重變化，更值得關注的是長期代謝健康。」林素菁說，腰圍逐年增加、體脂率上升、血糖異常、內臟脂肪持續堆積等，才是真正影響健康的重要警訊。她建議，連假結束後應讓身體逐步回到正常節奏，包括規律作息、多喝水、增加蔬菜攝取、均衡飲食及規律運動。通常在數天至一周左右，因水分滯留及腸胃內容物造成的體重增加，有機會回復。

端午節 脂肪 肥胖 新陳代謝

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