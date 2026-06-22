快訊

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

今年9颱風改名！青蛙、點心都上榜 網友：想推薦珍奶

肯德基真的要開蛋撻店了！專賣店27日亮相 蛋撻漢堡、蛋撻粥全上桌

聽新聞
0:00 / 0:00

肺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率上升 衛福部：恐與「這些因素」有關

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部國健署副署長林莉茹說，癌症多與高齡化、糖尿病、肥胖等因素有關，平時除預防控制慢性疾病，並應利用成人健康檢查，以利及早發現疾病、及早治療。記者蘇健忠／攝影
衛福部國健署副署長林莉茹說，癌症多與高齡化、糖尿病、肥胖等因素有關，平時除預防控制慢性疾病，並應利用成人健康檢查，以利及早發現疾病、及早治療。記者蘇健忠／攝影

衛福部今天公布最新國人十大死因，癌症連續44年蟬聯首位，主要癌症前三名為肺癌、肝癌及結腸直腸癌，但調查發現，肺癌、胰臟癌卵巢癌標準化死亡率已有上升趨勢。衛福部國健署副署長林莉茹說，癌症多與高齡化、糖尿病、肥胖等因素有關，平時除預防控制慢性疾病，也應利用成人健康檢查，去年適用對象放寬至30至39歲，為每5年一次，以利及早發現疾病、及早治療。

衛福部統計，114年癌症死亡人數達5萬4838人，較113年增加806人，每十萬人口有234.9人因癌症死亡，十大癌症分別為氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌，十大癌症排序與前一年相同。

其中，肺癌、肝癌、結腸直腸癌已連續22年居前3名，標準化死亡率除肺癌、胰臟癌、卵巢癌上升，餘7項死因均下降。至於，肺癌、胰臟癌、卵巢癌標準化死亡率上升，從死亡率年增率來看（每十萬人口）肺癌達到3.5%、 胰臟癌8.2%、卵巢癌12.7%。

林莉茹說，肺癌死亡率上升恐與長期吸菸、高齡化等因素有關，建議民眾可以及早進行肺癌篩檢。而關於胰臟癌危險因子，她說，包括環境因子暴露，如乾洗和金屬加工行業中使用的某些化學品，及年齡、性別、家族史與遺傳基因、罹患慢性胰臟炎、過度飲酒、吸菸、糖尿病、肥胖等有關。

林莉茹提醒，若出現上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且腸胃檢查卻無特殊發現、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞、不明原因性胰臟炎、脂肪便者，須儘速就醫由專業醫療人員進行診斷與照護。

卵巢癌危險因子則有年齡、基因變異、家族史、雌激素代替療法、初經來得較早或停經較晚、從未懷孕、生育治療、肥胖。若出現腹部腫塊或噁心、嘔吐、食慾不振、腹脹、腹痛、便秘等腸胃道異常症狀，應接受檢查，並需由醫師進㇐步確認。

林莉茹說，依美國預防服務專案小組建議，若是無症狀的成年人不需要進行胰臟癌、卵巢癌篩檢，胰臟癌及卵巢癌標準化死亡率近年整體呈微幅波動趨勢，⾧期需再觀察。

國健署目前積極推動六大癌症篩檢，包括大腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌、肺癌、胃癌，呼籲三高、肥胖等慢性病族群應做好健康管理，避免身體相關疾病。

衛福部 肺癌 胰臟癌 卵巢癌 癌症 死亡率

延伸閱讀

健康名人堂／重視生活型態醫學 落實全民健康

9歲女童喘不停異常口渴竟命危 診斷第一期糖尿病合併酮酸中毒

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

在家住院死亡率較高 專家：美國不收的台灣接了

相關新聞

恐有雙颱！米克拉增強中 第8號颱風無花果本周恐生成

恐有雙颱！第7號颱風米克拉昨晚增強為中度颱風，預計周四最接近台灣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目前94w已發展，24到25日有發展為第八號颱風無花果的機率。

醫美偷拍診所停業「借殼重生」？醫爆頂下他家 換名繼續療程

醫美診所偷拍事件引發台灣社會關注，雙北衛生局已對涉案的診所處停業六個月及罰鍰。醫師指出部分診所可能透過「借殼重生」方式繼續經營，引發網友擔憂與討論。

婦胸痛以為拉傷…隔天冒出「皮蛇」！醫曝發病前兆：只痛單側

夏天一到，不少人以為皮膚泛紅、起水泡只是曬傷惹的禍。黃軒醫師近日在臉書粉專分享，最近門診帶狀疱疹患者明顯增加，一名50多歲婦人日前因左側胸口劇烈疼痛前來求診，形容痛感「像被火燒一樣」，甚至連輕輕碰觸都難以忍受。由於前一天才到海邊遊玩，她原本以為只是曬傷，後來又懷疑是肌肉拉傷，甚至貼上痠痛貼布，直到隔天胸口與背部陸續冒出一顆顆透明小水泡，才發現罪魁禍首其實是俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。

交通部出手修法遏止計程車牌照費歪風 違者最高罰9萬最快8月上路

駕駛若要取得車牌合法行駛計程車需先「靠行」，卻因地方政府未定期檢討合理牌照數量、車行長期把持空車牌，加上資訊不對等，原本免費發放的車牌被炒成有價市場，甚至傳出一面車牌高達35萬。交通部今預告修法，禁止車行巧立名目不當收費，且應退還超收款項，違者最高罰9萬，甚至停止部分營業和廢照，最快8月上路。

高雄新市鎮3期24日開土徵大會 環團：台糖董座吳明昌勿成下一個吳乃仁

森林城市協會、搶救橋頭糖廠百頃森林、台灣樹人會、台灣蠻野心足生態協會等今共同召開記者會再次抗議，高雄新市鎮第3期土地徵收將破壞橋頭糖廠台糖百頃森林綠地，6月24日內政部將召開「高雄新市鎮第三期土地徵收公益性及必要性審查大會」，恐違法圖利台糖500億，今提出圖利罪公開預警信，提醒台糖董事長吳明昌及會議主席等，切勿重蹈覆轍，成為下一個吳乃仁。

端午連假三天胖2公斤！ 醫揭「假性發胖」 多數人胖的其實不是脂肪

端午連假剛結束，不少民眾站上體重計，卻驚見數字一路往上飆，有人短短三天體重增加1、2公斤，甚至感覺褲頭變緊、肚子變大、臉也明顯浮腫，簡直是「放假三天胖一圈」。不過醫師指出，連假後體重突然上升，未必代表真的長出那麼多脂肪，更多時候其實是身體出現「假性發胖」現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。