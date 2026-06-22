肺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率上升 衛福部：恐與「這些因素」有關

衛福部今天公布最新國人十大死因，癌症連續44年蟬聯首位，主要癌症前三名為肺癌、肝癌及結腸直腸癌，但調查發現，肺癌、胰臟癌及卵巢癌標準化死亡率已有上升趨勢。衛福部國健署副署長林莉茹說，癌症多與高齡化、糖尿病、肥胖等因素有關，平時除預防控制慢性疾病，也應利用成人健康檢查，去年適用對象放寬至30至39歲，為每5年一次，以利及早發現疾病、及早治療。

衛福部統計，114年癌症死亡人數達5萬4838人，較113年增加806人，每十萬人口有234.9人因癌症死亡，十大癌症分別為氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌，十大癌症排序與前一年相同。

其中，肺癌、肝癌、結腸直腸癌已連續22年居前3名，標準化死亡率除肺癌、胰臟癌、卵巢癌上升，餘7項死因均下降。至於，肺癌、胰臟癌、卵巢癌標準化死亡率上升，從死亡率年增率來看（每十萬人口）肺癌達到3.5%、 胰臟癌8.2%、卵巢癌12.7%。

林莉茹說，肺癌死亡率上升恐與長期吸菸、高齡化等因素有關，建議民眾可以及早進行肺癌篩檢。而關於胰臟癌危險因子，她說，包括環境因子暴露，如乾洗和金屬加工行業中使用的某些化學品，及年齡、性別、家族史與遺傳基因、罹患慢性胰臟炎、過度飲酒、吸菸、糖尿病、肥胖等有關。

林莉茹提醒，若出現上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且腸胃檢查卻無特殊發現、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞、不明原因性胰臟炎、脂肪便者，須儘速就醫由專業醫療人員進行診斷與照護。

卵巢癌危險因子則有年齡、基因變異、家族史、雌激素代替療法、初經來得較早或停經較晚、從未懷孕、生育治療、肥胖。若出現腹部腫塊或噁心、嘔吐、食慾不振、腹脹、腹痛、便秘等腸胃道異常症狀，應接受檢查，並需由醫師進㇐步確認。

林莉茹說，依美國預防服務專案小組建議，若是無症狀的成年人不需要進行胰臟癌、卵巢癌篩檢，胰臟癌及卵巢癌標準化死亡率近年整體呈微幅波動趨勢，⾧期需再觀察。

國健署目前積極推動六大癌症篩檢，包括大腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌、肺癌、胃癌，呼籲三高、肥胖等慢性病族群應做好健康管理，避免身體相關疾病。