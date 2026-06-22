今年9颱風改名！青蛙、點心都上榜 網友：想推薦珍奶

今年有9個颱風更換名字，青蛙、點心等都上榜。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，2026年颱風委員會決議更換的新颱風名稱，氣象署版本也悄悄更換完成了，不出意料是一堆奇怪的名字。

其中康芮改成高基、桔梗改成青蛙、萬宜改成點心、天兔改成希比、摩羯改成船尾、山陀兒改成布拉帕，以及潭美改成花斑等。

點心由香港命名，就是廣式點心，青蛙是北韓命名，都引發不少網友討論，覺得相當有趣。也有網友說，如果那一天台灣可以命名，推薦珍奶颱風。

颱風如何命名？中央氣象署指出，依照世界氣象組織於西元1998年12月在菲律賓馬尼拉召開的第31屆颱風委員會決議，自西元2000年1月1日起，在國際航空及航海上使用之西北太平洋及南海地區颱風統一識別方式，除編號維持現狀外，颱風名稱將全部更換，改編列為140個名字，共分5組，每組28個。

氣象署說，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區計14個颱風委員會成員各提供10個，再由設於日本東京隸屬世界氣象組織之區域專業氣象中心負責依排定之順序統一命名。至於各國（或地區）轄區內部之颱風報導是否使用這些颱風名稱，則由各國（或地區）自行決定。

日本公布颱風消息採颱風編號，中央氣象署指出，之前民意調查，超過74%民眾認為颱風消息報導以颱風編號為主，輔以國際颱風命名較為合適，因此順應調查結果，在報導颱風消息時，以颱風編號為主，颱風委員會之國際命名為輔。此外，世界氣象組織颱風委員會在例會中討論及檢討，將曾造成重大災害或有爭議的颱風名稱予以去除，改用其他名稱取代等議題，因此每年颱風會更名。