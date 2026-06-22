全球首部恐怖大師伊藤潤二真人原創影集《聰明鎮》Netflix台灣獨家定檔7月28日

終於要來了！改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》，正式宣布定檔7月28日只在Netflix台灣獨家上線，最新曝光海報及預告，揭開這座被濃霧、怪誕事件與瘋狂吞噬的「血色升學小鎮」神秘面紗，陳姸霏開場遭一群喪屍般歪頭學生追殺，學校廣播說著：「每個來崇明的學生都是失敗者，但是這裡會讓你成功。」伊藤潤二筆下經典漫畫角色更在短短90秒內一一現身，詭譎畫面挑逗觀眾感官極限，勾起內心深處窒息恐懼，預計將掀起年度最強驚悚浪潮。

由奇蹟映畫所製作、聯合數位文創共同投資的《聰明鎮》，為全球首部致敬伊藤潤二的華語真人原創影集，金獎卡司陣容更是令人目不暇給，香港女星梁詠琪首度接演台劇，挑戰高壓窒息母親角色，攜手新生代實力演員陳姸霏詮釋相愛相殺母女，全劇更集結余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛、邱以太、趙文瑄、天心、唐從聖、張書偉、雷洪、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻、孫沁岳、安原良等實力派重量級演員同台飆戲，從校園、家庭到整座小鎮的人性崩壞層層堆疊。

《聰明鎮》劇情以高壓升學文化為核心，陳姸霏飾演的重考生趙佳琦，跟著梁詠琪飾演的單親媽媽何麗芬，一起搬進這座號稱升學率百分之百的神祕「崇明鎮」，進入競爭激烈的「崇明補習班」，在這唯一宗旨是：「只有成績優異，才有資格生存。」隨著考試逼近，陳姸霏發覺身邊同學開始變得不對勁，她在預告中一句：「這個鎮有問題，但最可怕的不是這些怪事，而是明明大家都感覺到了，卻裝作沒有這回事。」點破小鎮背後暗藏某種不可告人的秘密。

許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生，菁英升學體制化為生存煉獄。圖／奇蹟映畫所提供

談及《聰明鎮》與其他伊藤潤二作品真人化的最大突破？導演謝駿毅透露，《聰明鎮》採取一個全新嘗試，並非單純複製單篇故事與角色，而是在伊藤潤二老師的授權下，揉合出一個全新的原創劇本，強調：「我們在老師作品精神的基礎上，用真人影集的方式創造出全新世界觀，建立起一個超乎想像的『伊藤潤二宇宙』。」導演坦言，劇本階段最困難的，便是如何讓富江、雙一、黑衣少年等經典角色真人化，「不只是還原外型和動作，更要透過人物背景及人際關係，將角色具象化成活生生的人，再藉由他們的慾望去推進核心故事。」

影集匯聚金鐘金馬頂尖團隊，透過攝影、美術、造型、特殊化妝、特效等頂尖技術，營造出伊藤老師作品裡那種詭異不安的恐怖感，並融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《人頭氣球》、《血玉樹》、《至死不渝的愛》等經典作品，建構出一座霧氣瀰漫、與世隔絕的詭異小鎮。謝駿毅充滿信心說：「希望原作粉絲能看到熟悉元素，也希望沒看過漫畫的觀眾，能感受到伊藤潤二世界的獨特魅力。」

最新預告中，劉修甫化身「愛詛咒的雙一」，頭插蠟燭、口咬鐵釘在樹林中陰森釘著草人，口中低語「詛咒你沒朋友、被鬼追」，令人不寒而慄。鄭煒齡看向鏡中的自己，畫面一閃而過，頭上似乎長出另一顆歪曲變形的臉，此角色原型取自漫迷最愛的「富江」。小S大女兒許曦文則在最後緩緩張口，濕黏蠕動的蛞蝓觸角自嘴中探出，致敬「蛞蝓少女」，強烈衝擊視覺神經。包括宋柏緯拿鉛筆狠刺大腿、神祕黑衣少年從濃霧深處緩緩現身，最後隨著「神秘角色」瘋女人失控喊著：「終於要來了、要來了！」正式宣告《聰明鎮》將帶來前所未見的感官驚悚體驗，《聰明鎮》不只是恐怖影集，更是一場集體陷入瘋狂的人性實驗，眾卡司在驚悚氛圍中碰撞出極具張力的群像演出，全10集將於7月28日只在Netflix台灣獨家上線，更多資訊請上 官方粉絲專頁 查詢。