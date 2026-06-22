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【重磅快評】民眾體感有「三貴」 世界怎跟得上台灣？

聯合報／ 主筆室
近日有網紅針對台灣鮮乳價格偏高的現況發文，引發熱烈討論。圖／聯合報系資料照片
近日有網紅針對台灣鮮乳價格偏高的現況發文，引發熱烈討論。圖／聯合報系資料照片

近期，網紅Cheap針對台灣鮮乳價格偏高的現況發文，引發熱烈討論。這本是民眾對生活成本最直觀的抱怨，卻意外引來政治光譜中部分陣營的護航，試圖以「每個國家都有各自物價高低」的說法來模糊焦點。然而，當「房價、車價、鮮乳價」成為許多台灣民眾共同的沉重體感時，這種忽略結構性矛盾的辯護，顯得極為脫離現實。

從一般民眾的感受出發，台灣物價偏高的焦慮早已壓在民眾心頭。首先是房價，尤其是台北房價所得比長期偏高，曾多次被國際住房負擔能力調查列為「極度難負擔」的城市；再者是車價，在進口關稅與貨物稅等稅負結構下，台灣部分車款的終端售價明顯高於其他市場，加重了民眾的生活成本。

近日，鮮乳價格亦躍升為討論焦點。根據外國資料庫Numbeo的統計參考，台灣鮮乳價格位居全球前段。許多民眾納悶：在整體物價水準未必高於紐約、東京的情況下，為何鮮乳售價比高度依賴進口乳品的新加坡與香港更高？即使考慮到各國乳品殺菌技術、保存期限與市場結構的差異，這種極端的價差引發民眾對台灣農產品定價合理性的質疑。

台灣鮮乳價格偏高，背後確實存在複雜的產業結構問題。首先是生產成本，台灣地狹人稠，土地成本與飼養環境條件嚴苛，且牛隻所需的草料與穀物高度依賴進口，墊高了基礎生產成本。

其次，流通與分配結構更值得深究。根據乳業團體與部分產業研究估算，一瓶鮮乳的終端售價中，酪農取得的收入僅約占三成上下，其餘多分配至加工、物流及零售等環節。大型通路的上架費、冷鏈物流配送與促銷成本，皆成為推升終端售價的重要因素。相較之下，部分歐洲國家透過合作社制度與公平交易機制，有效提高農民議價能力並優化流通效率，這些經驗確實值得台灣借鏡。

當政府宣揚人均GDP（國內生產毛額）成長的同時，不少民眾的切身感受卻是，薪資漲幅追不上生活成本的攀升，購買力受到通貨膨脹與市場機制的雙重擠壓。食衣住行是人民基本需求，如果在食住行三大項，台灣人民的價格體感都比別國更加昂貴，我們不禁要問：難道人民連質疑生活成本高昂的權利都沒有？一個健康的社會，政府的角色應是監理市場、透明化價格結構並協助產業升級，而非在民眾發出生存吶喊時，指責質疑者「沒看到大局」。

當住房、開車，乃至於每日一杯的營養鮮乳都逐漸成為家庭的沉重負擔，如果執政者無法直面這些民生痛點，只沉溺於自我感覺良好的統計數字，人民對生活壓力的憤怒，終將匯聚成不可忽視的民怨。

鮮奶 物價

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