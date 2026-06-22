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失智長者就醫難 灣橋榮院醫師以耐心建立信任關係

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫病先醫心，灣橋榮院牙科主動關懷守護長者口腔健康。圖／台中榮總嘉義灣橋分院提供
醫病先醫心，灣橋榮院牙科主動關懷守護長者口腔健康。圖／台中榮總嘉義灣橋分院提供

許多高齡長者因罹患疾病，即便口腔疼痛也無法主動開口求助，往往造成病況惡化。台中榮民總醫院灣橋分院牙科醫師張志豪表示，面對無法表達需求的長者，醫護團隊更需主動關懷，透過耐心與細心陪伴，才能及早發現口腔問題並給予協助。

1名近80歲患有失智症及帕金森氏症的女性長者，因難以維持清潔導致牙痛與發炎，卻因病無法表達。張志豪透過循序漸進的友善醫療模式，從建立信任關係出發，成功協助長者完成填補治療，重新找回進食舒適感。張志豪說明，臨床上秉持先照顧病人的心，再照顧病人的牙之理念，針對長者常見的慢性病及用藥情況進行完整評估，量身規劃安全的治療方案，降低其對診療環境的焦慮。

家屬表示，看著母親從原本因口腔不適影響用餐，到如今能舒適地進食，張志豪不只是治療牙齒的醫師，更像是陪伴長者面對疾病過程的重要夥伴。

張志豪提醒，口腔健康是全身健康基礎，高齡及慢性病患者若出現牙齦紅腫、牙齒鬆動、口臭、咀嚼困難或牙痛等症狀，應及早檢查。平時除了落實清潔，建議每半年定期洗牙檢查。未來院方將持續深耕社區，結合專業醫療與溫暖照護，共同守護鄉親口腔健康與生活品質。

醫師張志豪表示，面對失智症、自閉症及發展遲緩等特殊需求患者，除了專業治療外，更重要的是建立信任關係。圖／<a href='/search/tagging/2/台中榮總' rel='台中榮總' data-rel='/2/105811' class='tag'><strong>台中榮總</strong></a>嘉義灣橋分院提供
醫師張志豪表示，面對失智症、自閉症及發展遲緩等特殊需求患者，除了專業治療外，更重要的是建立信任關係。圖／台中榮總嘉義灣橋分院提供

張志豪 失智症 台中榮總 口腔

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