終於能正常排便！ 非洲無肛症女童飛越萬里求醫 北醫4個月重建成功

「終於可以像其他小朋友一樣上廁所了！」來自奈及利亞的7歲女童Miracle，出生即罹患先天性無肛症（Anorectal Malformation），多年來只能仰賴暫時性腸造口維持生命，不僅無法正常排便，也因疾病導致生長發育落後、生活處處受限。

Miracle的母親Jennifer表示，由於家境貧困，甚至買不起專用造口袋，早年只能以尿布覆蓋傷口，後來改用繃帶反覆清洗再利用。長期下來，孩子不僅腹部異常隆起，身上也常有異味。在台灣路竹會協助下，母女倆來到台北醫學大學附設醫院接受治療，醫療團隊歷時4個月完成肛門與腸道重建手術，終於重獲健康與尊嚴。

「如果排便問題一直無法解決，可能一輩子無法正常上學、工作，甚至陷入貧窮與疾病的惡性循環。」北醫附醫外科部副部長暨小兒外科主任黃富煥表示，如果Miracle繼續停留在非洲，治療會有斷鏈，因為無肛症有4階段的治療，包括結腸造口術、肛門直腸成形術、術後擴肛復健、結腸造口關閉術。

Miracle出生奈及利亞，由於先天性無肛症，出生後即無法正常排便。雖然當地醫療團隊曾緊急為她施作腸造口手術，讓糞便得以排出，暫時保住性命，但後續最關鍵的肛門重建手術卻因醫療資源與經濟條件限制始終無法完成。

黃富煥指出，無肛症約每5000至1萬名新生兒就有1例，是新生兒胃腸道異常中常被發現的先天性畸形之一。透過現代醫療其實大多能獲得良好矯正與照護，然而在許多中低收入國家，醫療資源極度不足，情況截然不同。

根據國際研究統計，全球約有50億人口無法獲得安全且及時的外科醫療服務，而在非洲部分地區，新生兒加護病房及小兒外科資源更十分匱乏。以奈及利亞為例，健保涵蓋率僅約一成，多數家庭必須自費支付醫療費用，使許多可治療疾病最終成為影響終身的障礙。

2025年，台灣路竹會在非洲義診時發現Miracle的情況，隨即積極尋求協助。北醫附醫獲悉後，攜手路竹會、醫院社福基金、麥當勞叔叔之家及社會善心人士，共同展開跨國救援計畫。

為了替女兒爭取一線生機，Jennifer甚至變賣家中僅有財產籌措旅費。今年2月底，母女倆先搭乘超過15小時車程前往奈及利亞機場，原定搭機來台，卻因美伊戰火動盪導致行程受阻，被迫滯留多日，最後輾轉經第三地轉機，歷經漫長等待與飛行，終於於3月5日抵達台灣。

Miracle抵台前，北醫附醫即成立跨專科醫療團隊，結合小兒外科、小兒重症、麻醉科、放射科、護理團隊及國際醫療中心共同規畫治療。黃富煥說，由於女童長期使用腸造口，腸道累積大量糞便，醫療團隊先花費數周時間進行腸道清潔與營養調整，再透過影像檢查及內視鏡評估，確認其腸道、泌尿道及生殖系統構造。

黃富煥表示，無肛症患者常合併泌尿生殖系統異常，術前評估相當重要，所幸Miracle屬較輕型個案，最終採兩階段治療方式，先完成肛門成形手術建立正常排便通道，再進行腸道重建及暫時性腸造口關閉手術。經過4個月治療，Miracle如今已能正常進食與排便，體重穩定增加，精神與食欲明顯改善。

Jennifer感動地說：「very very happy！」她形容這段經歷彷彿電影情節般不可思議，感謝所有幫助過她們的人。返國後，Miracle將重返校園，朝著夢想前進。而她最大的願望，就是希望長大後，能成為一名醫師，回饋這個社會。