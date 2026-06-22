影／審查小組委員兼獨董？環團批內政部助台糖炒地皮

環團上午舉行「抗議內政部護航違法會議，助台糖炒地皮毀百頃螢火蟲森林」記者會，表示內政部6月24日上午9時30分將要闖關高雄新市鎮第三期土地徵收公益性必要性審查大會，台糖等154公頃泛公有土地，有百頃森林綠地，具備百年糖廠文史，有螢火蟲、環頸雉等保育類生態廊道，並指出這土地是防止淹水的溪流洪氾區，開發會破壞森林綠地不具公益性。

森林城市協會理事長莊傑任批評本案審查的小組會議委員也是台糖獨董張桂鳳，在沒有落實利益迴避下，違反《公職人員利益衝突迴避法》、《行政程序法》、《各級都市計畫委員會組織規程》、《內政部土地徵收審議小組設置要點》，故主張會議因有台糖門神違法坐鎮，小組會議無效，依據「毒樹毒果」原則，內政部不應引用違法無利益迴避之會議結論，當作送大會審查闖關之依據，如此內政部等於送500億炒房支票給台糖。