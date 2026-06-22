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米克拉颱風估明增為強颱北轉 氣象署：周四到周六全台降雨機率高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

米克拉颱風昨晚增為中颱，中央氣象署預報員葉致均上午指出，預計明天再增強為強烈颱風，周三、周四距台灣最近，由於仍有四、五百公里距離，發布海上警報機率低。今起到周三都是高溫炎熱天氣，恐逾36度，周四到周六環境不穩定，降雨機率高，到下周日又恢復為典型夏季型態天氣。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目前94w已發展，24到25日有發展為第八號颱風無花果的機率。是否可能形成雙颱，葉致均指出，菲律賓東方海面雲簇發展比較旺盛，在更遠洋部分仍有雲簇消消長長，後續需持續觀察。

葉致均指出，台灣受太平洋高壓影響，天氣穩定。米克拉颱風目前位於台灣東南方約900公里海面上，今天受太平洋高壓導引持續往西北方向前進，由於海溫及大氣環境條件不錯，預估明天有機會增強為強烈颱風，明天起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生機率。隨著明、後天太平洋高壓逐漸東退，颱風將有轉向且移動速度放慢的趨勢，預計周四往東北方向遠離。

葉致均指出，今天晚間米克拉颱風仍位於台灣東南方海面，並逐漸轉向轉北移動；目前鋒面則位於日本南方海面至華中一帶。明、後天颱風將逐漸北轉來到台灣東方海面，周三晚間至周四晚間距離台灣相對較近，屆時水氣也將逐漸增多。

葉致均表示，周四晚間颱風逐漸遠離後，但北方鋒面系統將逐步南移至台灣北部海面，周四晚間至周六台灣天氣將轉趨不穩定；下周日太平洋高壓再度西伸，鋒面北抬，天氣才會恢復典型夏季型態。

溫度方面，葉致均表示，周三前各地高溫炎熱，西半部普遍可達35至36度，東半部32至34度；其中大台北地區、中南部近山區及花東縱谷容易有36至37度高溫發生機率。

降雨方面，葉致均表示，今明兩天各地晴朗炎熱、零星午後雨；周三起隨颱風接近台灣東方海面，花東地區有不定時短暫陣雨，山區及南部地區有午後雷陣雨。周四颱風最接近台灣，受颱風外圍雲系影響，天氣較不穩定，西半部及宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區則以午後雷陣雨為主。周五、周六雖然颱風逐漸遠離，由於鋒面位於北部海面，各地仍有降雨機會；預計下周日天氣才會逐漸好轉，恢復夏季天氣型態。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

周三之前各地高溫炎熱，恐逾36度，周四到周六環境不穩定，降雨機率高。本報資料照片
周三之前各地高溫炎熱，恐逾36度，周四到周六環境不穩定，降雨機率高。本報資料照片

各地高溫預測。圖／中央氣象署提供
各地高溫預測。圖／中央氣象署提供

氣象署 警報 颱風 高溫

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