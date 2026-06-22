醫美偷拍診所停業「借殼重生」？醫爆頂下他家 換名繼續療程

近期醫美診所偷拍事件，造成消費者恐慌不安，涉案診所分別遭重罰、停業處分。然而，隨著事件進一步發酵，業者疑似透過「借殼重生」的方式繼續經營，引發社會輿論的高度關注。

一名醫師日前在社群平台「Threads」發文，透露有部分因偷拍事件被勒令停業的診所，透過頂下同區域但不同名的診所，讓員工進駐，並繼續為顧客提供原有療程。醫師在貼文中提到：「商人就是很有頭腦，很快就能想到渡劫的方法。」此番言論一出，立刻引發網友熱議。

有網友留言表示，他們近期發現自己固定光顧的醫美診所突然宣布永久歇業，但經與諮詢師聯繫後得知，原診所已被賣給其他業者，並由新診所接手原有療程與客戶資料。一些網友更質疑，這是否為涉案診所「借殼重起爐灶」的掩護手段。

針對診所可能以更名或轉移業務的方式持續營運，不少網友表達憂心。有留言指出：「難怪原診所硬是不說要轉介的診所叫什麼，要客人到原診所後『會有人帶你過去』。」另有網友質疑：「換名字就可以營業了嗎？」還有人呼籲：「所有在涉案診所登記執業的醫事人員都應該被調查，不能讓共犯結構逍遙法外。」