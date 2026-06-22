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台中農改場推耐候微生物 提高抗逆境力最高5成

中央社／ 台北22日電

農業部台中區農業改良場開發耐候微生物，經溫室與田間試驗，證實農作物在淹水、乾旱、高溫低溫逆境下的生長表現，可提高2至5成。

農業部今天發布新聞稿，為降低極端氣候對農作物產量與品質的衝擊，並提升作物面對環境逆境時的適應能力，台中農改場近年積極投入氣候調適研究，聚焦開發耐候微生物應用技術，透過系統性機制驗證平台，成功篩選出5株具耐候功能的優良菌株。

台中農改場說，經溫室及田間試驗，證實可有效提升蔬菜在淹水、乾旱、高溫與低溫寒害等逆境下的生長表現達2至5成。目前3株微生物技術成果已完成商品化應用，1株正辦理技術授權。

台中農改場說，台灣每年常受寒流、乾旱、豪雨、颱風及高溫等天然災害影響，造成農作物生長受阻、產量及品質下降，影響市場供應與價格穩定。

台中農改場從110年起，與中興大學及農業科技研究院合作，共同建置「耐候微生物機制篩選平台」，整合植生刺激素分析、耐逆境基因表現、生物膜檢測及表型體等篩選技術，解析微生物緩解作物逆境危害的作用機制。

台中農改場說，研究團隊自32株微生物中成功篩選出5株具發展潛力的耐候菌株，包括：2株木黴菌、地衣芽孢桿菌、液化澱粉芽孢桿菌及鏈黴菌，為後續產品開發與應用奠定重要基礎。

台中農改場舉例，經田間試驗結果，在不結球白菜淹水逆境試驗中，未施用菌株的對照組存活率為40%，而預先施用2株鏈黴菌後，存活率分別提升至62.5%及64.2%。

另在乾旱逆境試驗中，對照組存活率僅35%，提早施用液化澱粉芽孢桿菌、地衣芽孢桿菌及鏈黴菌後，存活率分別提高至55%、66.7%及73.3%。

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