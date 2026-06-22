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端午狂吃粽害你腫 醫推「黃金三原則」3天可逆轉

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院肥胖專科醫師翁靖惠指出，端午節後常見暴肥錯覺，其實是腸胃脹氣、鹽分滯留導致的水腫，以及肝醣儲水效應所共同造成的暫時性體態變化。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院肥胖專科醫師翁靖惠指出，端午節後常見暴肥錯覺，其實是腸胃脹氣、鹽分滯留導致的水腫，以及肝醣儲水效應所共同造成的暫時性體態變化。記者謝進盛／翻攝

不少人發現端午後體重上升，於是立即節食、瘋狂運動。醫師表示，一夕間體態大走鐘，多半不是真正脂肪增加，只要掌握少鹽、補水、輕運動「黃金三原則」，多數人在數天內就能明顯看到體態改善。

衛福部新營醫院肥胖專科醫師翁靖惠指出，端午節後常見暴肥錯覺，其實是腸胃脹氣、鹽分滯留導致的水腫，以及肝醣儲水效應所共同造成的暫時性體態變化。而粽子的食材組合，正好踩中了讓人短期變腫的三大地雷。

首先，粽子使用黏性高的糯米，胃排空速度慢且缺乏纖維，極易讓食物滯留在腸胃中，形成難受的脹氣與下腹凸出。

再者，內餡多經過油炒，加上大家習慣沾裹醬油膏或甜辣醬，這種高鈉飲食會啟動身體的鎖水機制，讓人全身水腫、連臉都大一圈。

最後，大量攝取碳水化合物後，身體在儲存肝醣時會順便攜帶大量水分，每1公克肝醣約會攜帶3至4公克水分，因此高碳水飲食後體重短期增加，多半來自水分而非脂肪，自然會讓腹部在短時間內明顯膨脹。

翁靖惠說，其實想要逆轉「粽子腹」，不需要進行痛苦的極端節食，只要掌握黃金三原則，多數人在數天內就能明顯看到體態改善。

首先是「少鹽」，國民健康署指出，成人每日鈉攝取建議量不宜超過2400毫克（約6公克食鹽），暫停所有沾醬、加工食品與重口味飲食，降低鈉總量攝取，就能立刻關掉身體的水腫開關。

接著是「補水」，許多人水腫就不敢喝水，這其實是錯誤觀念，適量水分有助於腎臟排除多餘鈉離子，促進體液平衡。一般正常成人每日約需2至2.5公升水分，並依個人體重、活動量及身體狀況調整，連假結束後更可以抓每公斤體重30至35毫升去做水分補充。

最後則是「輕運動」，飯後出門快走20分鐘，不僅能促進腸胃蠕動、減少脹氣，還能有效幫助排便。

不過翁靖惠也特別提醒，若發現3天內順利瘦下1公斤，別高興太早，因這通常只是水分與腸胃內容物變化，並非真正減肥成功。醫學上減少1公斤脂肪需要消耗大約7700大卡，絕對不可能在2、3天內速成。重點是透過正確飲食與作息讓身體恢復平衡。

衛福部新營醫院肥胖專科醫師翁靖惠指出，端午節後常見暴肥錯覺，其實是腸胃脹氣、鹽分滯留導致的水腫，以及肝醣儲水效應所共同造成的暫時性體態變化。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院肥胖專科醫師翁靖惠指出，端午節後常見暴肥錯覺，其實是腸胃脹氣、鹽分滯留導致的水腫，以及肝醣儲水效應所共同造成的暫時性體態變化。記者謝進盛／翻攝

肥胖 端午節 粽子

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