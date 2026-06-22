金曲37樂團、新人入圍者聲量榜揭曉

金曲37三大獎項討論度揭曉

2026年華語樂壇的重頭戲來了！第37屆金曲獎即將於6月27日在台北小巨蛋登場，今年有多達22,616件作品熱烈角逐，最終僅有167件順利拿到決賽門票。除了歌王歌后之爭，最受樂迷期待的莫過於風格鮮明的樂團、演唱組合，以及一生僅有一次機會的最佳新人獎。

究竟誰是今年的網路話題焦點？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》揭曉最新聲量榜，人氣樂團告五人、嘻哈天團頑童MJ116雙雙稱霸所屬獎項的網路聲量冠軍；而創作才女陳嫺靜更同時入圍歌后與新人獎，在新人榜中拉開顯著的領先優勢。接下來，帶你一文看懂本屆金曲最受關注的音樂新勢力！

入圍最佳樂團人氣No.4 Tizzy Bac

翻攝FB／Tizzy Bac﻿

翻攝FB／Tizzy Bac﻿

成員：陳惠婷、林前源

網路聲量：538筆

成軍超過20年的Tizzy Bac，以鋼琴主導的搖滾編制及帶有黑色幽默的文字風格，在台灣獨立樂壇建立鮮明辨識度。自稱「牢騷系樂團」的他們，常把工作、關係、自我懷疑與社會觀察寫進歌曲；歷經團員變動後，主唱兼鍵盤手陳惠婷與鼓手林前源仍持續創作。

Tizzy Bac此次以第八張創作專輯《說出我的名字》入圍最佳樂團獎。專輯名稱受到影集《絕命毒師》經典台詞啟發，作品回到樂團擅長的鋼琴搖滾，也透過〈說出我的名字〉、〈矛盾仔の春天〉及〈失去做夢能力的人們〉等歌曲，討論存在感、孤獨與隱藏真實情緒的狀態。

入圍最佳樂團人氣No.3 甜約翰 Sweet John

翻攝FB／甜約翰 Sweet John

翻攝FB／甜約翰 Sweet John

成員：吳浚瑋、梁丹郡、陳冠宇、鍾曜年

網路聲量：624筆

甜約翰Sweet John擅長以男女雙主唱、清亮吉他與細膩編曲，描繪關係裡難以明說的情緒。從青春期的曖昧、感情中的錯過，到長大後重新理解自己，甜約翰的歌曲通常不走強烈宣洩路線，而是用溫柔、節制的方式，陪著聽眾慢慢整理心情。

睽違三年推出的《GOOD AFTERNIGHT》，記錄團員在不同人生階段裡經歷的懷疑、挫敗與和解。專輯名稱融合「下午好」與「晚安」，靈感也呼應電影《楚門的世界》中的經典告別語，整張作品像是一趟從深夜走向天亮的旅程，試著接住仍在低潮中摸索的人。甜約翰也憑這張專輯再度入圍金曲獎最佳樂團。

入圍最佳樂團人氣No.2 icyball 冰球樂團

翻攝FB／icyball 冰球樂團

翻攝FB／icyball 冰球樂團

成員：王、Nelson、蒙、士捷

網路聲量：657筆

icyball冰球樂團以復古放克、City Pop與R&B曲風受到注意，作品經常圍繞成年人的愛情拉扯，輕快節奏裡藏著失戀、錯過與欲言又止。從〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉到〈醉後喜歡我〉，都能聽見他們將都會生活與浪漫想像結合的音樂特色。

相隔四年，icyball以第三張專輯《我很抱歉》再次談起成年人的感情難題。作品除了保留樂團熟悉的City Pop與Synth Pop，也加入1990年代R&B、New Jack Swing等元素。

除了專輯與金曲入圍帶來關注，近期網路聲量高點之一也與演唱會失言風波有關。主唱王6月在香港演出與歌迷互動時表示「我都真的唱」等話語，被部分網友解讀為影射其他樂團過去的假唱爭議，引發討論；他隨後發文致歉，表示發言未經思考，未來會更加謹慎。

入圍最佳樂團人氣No.1 告五人

翻攝FB／告五人 Accusefive﻿

翻攝FB／告五人 Accusefive﻿

成員：雲安、犬青、哲謙

網路聲量：1,300筆

從宜蘭一路唱進大型場館，告五人的歌幾乎承包了不少人的失戀、告白與深夜歌單。〈披星戴月的想你〉、〈愛人錯過〉、〈帶我去找夜生活〉等歌曲，不只旋律容易留下印象，犬青與雲安交錯的聲線，也讓那些說不出口的感情多了一個出口。

告五人以第四張專輯《我們就像那些要命的傻瓜》入圍最佳樂團。這張作品收錄12首關於成長、選擇與自我懷疑的歌曲，團員也前往英國倫敦艾比路錄音室錄製，並將世界巡演、離開舒適圈及面對人生難題的經驗寫進作品。

《網路溫度計DailyView》

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入圍最佳演唱組合人氣No.3 椅子樂團

翻攝FB／椅子樂團 The Chairs

翻攝FB／椅子樂團 The Chairs

成員：裘詠靖、陳仲穎、孫伯元

網路聲量：496筆

椅子樂團曾憑《Lovely Sunday樂芙莉聖代》拿下第30屆金曲獎最佳演唱組合，三人以民謠、迷幻搖滾與復古旋律，打造慵懶又帶有電影感的音樂風格。

此次入圍作品《愛的對白》是椅子樂團第六張錄音室專輯，由兩名主唱裘詠靖與陳仲穎共同創作。製作期間，一人身處熱戀，另一人經歷失戀，讓10首歌曲宛如10幕愛情劇場，從親密、疏離到告白，以不同角色的視角呈現感情的樣貌。

入圍最佳演唱組合人氣No.2 GENBLUE 幻藍小熊

翻攝IG／genblue.official

翻攝IG／genblue.official

成員：XXIN、媛媛、AYEON、Lili、Ayako、Nico

網路聲量：677筆

GENBLUE幻藍小熊由六名成員組成，從台灣培訓體系出發後前往韓國發展，以整齊舞蹈、舞台表現與K-POP製作規格打開知名度，是近年少見正式進軍韓國市場的台灣女子團體。

第二張韓語迷你專輯《MIRROR》以〈BADASS〉為主打，展現比出道初期更成熟、有力量的風格。專輯以「鏡子」呼應看見自己、接受不同面貌的概念，也讓六名成員呈現更完整的舞台形象。

入圍最佳演唱組合人氣No.1 頑童MJ116

翻攝FB／頑童MJ116

翻攝FB／頑童MJ116

成員：瘦子 E.SO、小春 Kenzy、大淵 MUTA

網路聲量：1,831筆

頑童MJ116在2019年宣布「單飛不解散」後，瘦子、小春與大淵各自發展個人作品。相隔六年，三人於2025年正式合體推出新專輯，不只讓等待已久的歌迷直呼「頑童終於回來了」，也在台北小巨蛋接連舉辦7場演唱會，成為華語嘻哈圈的重要話題。

第五張專輯《OGS》收錄12首歌，三人花費約兩年重新磨合與創作。當年被視為叛逆少年、小混混的三名團員，如今都有了新的家庭與人生角色，作品仍保留頑童直接、強勢的嘻哈態度，也加入電音、爵士、雷鬼、靈魂樂及R&B等元素。除了同名歌曲〈OGS〉，〈Here We Are〉則回望三人一路走來的改變與情誼，讓專輯不只有回歸氣勢，也多了成熟後的自我對話。

《網路溫度計DailyView》

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入圍最佳新人人氣No.3 CJ MiT

翻攝IG／cj_mit

翻攝IG／cj_mit

網路聲量：394筆

CJ MiT本名謝金融，以台語創作與饒舌音樂進入聽眾視野。相較於傳統台語歌曲常見的演唱方式，他將台語放進當代嘻哈、節奏音樂與個人生命經驗中，用直接的口吻描寫成長環境、生活選擇與心裡想說的話。

首張專輯《我說》不只讓CJ MiT入圍最佳新人，也同時叩關年度專輯、最佳台語專輯及最佳台語男歌手，共獲得4項金曲提名。從新人獎一路跨進台語歌王競爭，也讓他成為本屆新人名單中不可忽視的黑馬。

入圍最佳新人人氣No.2 陳以諾 Sarah

翻攝IG／sawachan___

翻攝IG／sawachan___

網路聲量：457筆

來自香港的陳以諾Sarah，將客語、法式香頌、民謠與流行音樂融合，發展出被稱為「法式客家話」的創作特色。她的音樂沒有刻意強調語言的距離，反而透過細膩旋律與輕柔唱腔，讓不熟悉客語的聽眾也能進入歌曲描繪的生活場景。

陳以諾此次以《慢花誌》入圍最佳新人，相關作品更同時入圍年度專輯、最佳客語專輯及最佳客語歌手，共獲4項提名。專輯以花朵緩慢生長作為意象，書寫時間、故鄉、關係與生命變化，也讓這名來自香港的客語創作新人，成為本屆金曲獎受到關注的新面孔。

入圍最佳新人人氣No.1 陳嫺靜

翻攝IG／philtrum_1998

翻攝IG／philtrum_1998

網路聲量：960筆

陳嫺靜早期以〈輕輕〉、〈有人責備我們不夠深入〉等作品在獨立音樂及嘻哈圈受到注意。她的演唱介於說唱、呢喃與旋律之間，歌詞擅長捕捉日常中細小卻複雜的感受，從人際關係、自我懷疑到生活觀察，都帶有鮮明的個人語言。

等待多年後，陳嫺靜在2025年一次推出兩張首張專輯，分別是《如果每天都可以happy happy 誰想要sad:＊–合作的秘密》與《如果每天都可以happy happy 誰想要sad:))–一起去度假》。兩張作品擁有不同曲目與製作邏輯，呈現出兩套各自獨立的音樂面貌。

她不只以《合作的秘密》入圍最佳新人及最佳華語女歌手，《一起去度假》的同名歌曲也入圍年度歌曲。從曾被樂迷視為最期待發片的創作歌手，到首張作品正式問世後同時叩關新人、歌后與年度歌曲，陳嫺靜也以960筆聲量拿下本次最佳新人人氣榜第一名。

《網路溫度計DailyView》

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月13日至2026年6月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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