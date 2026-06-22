芒果外銷法國創天價 台南盤商：數量稀少無助平穩價格

台灣芒果今年首度成功銷往法國打進高檔百貨公司，業者稱台灣芒果進入法國市場回響熱烈，吸引歐盟多國貿易商主動洽詢合作；不過本地盤商認為目前外銷歐洲數量與產量相比九牛一毛、須政府補貼才有利可圖，對平穩價格與農民收益沒多大實質幫助。

台灣愛文芒果進軍法國巴黎知名拉法葉百貨公司超市，業者稱目前價格每公斤漲到99.9歐元、折合台幣3621.87元，價格較台灣愛文產地同等級芒果高出35倍以上；台南盤商指出，高價主因運銷與保存成本，產地收購價格並沒有實際提高。

產區盤商指出，台南芒果冷鏈運銷與出口防疫技術已成熟，不論外銷歐美或日韓面對各國檢疫早已不是問題。目前外銷法國成本高量稀少，幾公噸與台南正常年平均產量6萬至6.5萬公噸相較，「只能說是試賣、建立形象」，尤其還有政府補助，如果這麼受歡迎又好賣、為何只有極少數貿易商願意嘗試。

台南市政府農業局表示，目前也有兩個貿易商正與台南產區業者洽商，短期內還是需要政府補助才可行，出口量多少除進口國業者需求，也要看政府的補助能做到多少。

台南市南化、玉井、楠西、山上等芒果產區多年來都有農民配合外銷。盤商表示，因日韓檢疫內容不同，各縣市「供果園」都須至少前一年依不同要求用藥栽培，管理成本也較高，有一定的風險，但因價格比內銷高幾成，一直有農民配合；不過外銷量「貿易商不會老實講」、農業部公布的外銷總數「上網就查得到，但也只是參考用」。

農業局農產行銷科表示，台灣芒果的競爭國主要是菲馬泰越等東南亞國家。去年產量實在太少內銷都不夠；今年預估比正常年多出三成算豐收，但因南韓進口台灣芒果關稅由30趴大降到5趴、期限又從6月延到8月，剛好對接台南的芒果盛產產季，出口量會明顯增加，對農民與價格會有一定幫助。

農業局表示，今年芒果豐收、價跌是必然，政府能做的就是盡量拓展通路還有加工，不過外銷法國歐盟因數量很少、對提高農民收益和產地價格沒有明顯作用。

盤商指出，外銷不是說要外銷就能夠馬上外銷，而是要看國外市場與貿易通路商需求量，價格主要是看產量多寡來決定。就算早期熱銷日本、銷量最大的一年2011年超過1000噸、與整體產量來比仍只占少數對市場價格沒有任何實質影響。

產區農民說，唯一希望政府提供的協助就是「找訂單」，雖然現在很多比較年輕的農民都會透過網路或找電商合作，但是要比較大量、穩定較長期通路，還是需要政府幫忙。

農產行銷科表示，台南市政府開拓百貨公司、南科園區與企業這幾年做得不錯，有助調節內銷市場；但國外市場要有需求量、才可能增加。

科長馮秋蓉指出，近來努力尋找能夠合作的在地加工廠，消化市場可能過剩的產品，目前正協助產銷合作社洽詢果汁、冷凍芒果冰、糖果相關加工業者合作研發相關產品，有助於平穩價格。