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婦胸痛以為拉傷…隔天冒出「皮蛇」！醫曝發病前兆：只痛單側

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婦人因胸口劇烈疼痛求診，原以為只是曬傷，後來才發現罪魁禍首是俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名婦人因胸口劇烈疼痛求診，原以為只是曬傷，後來才發現罪魁禍首是俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

夏天一到，不少人以為皮膚泛紅、起水泡只是曬傷惹的禍。黃軒醫師近日在臉書粉專分享，一名50多歲婦人日前因左側胸口劇烈疼痛前來求診，形容痛感「像被火燒一樣」。原本以為只是曬傷，後來又懷疑是肌肉拉傷，甚至貼上痠痛貼布，直到隔天胸口與背部陸續冒出一顆顆透明小水泡，才發現罪魁禍首其實是俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹

夏天是否真的比較容易長皮蛇？黃軒指出目前研究結果並不一致。美國大型保險資料庫分析超過51萬例新發病例，發現帶狀疱疹在夏季達到高峰；台灣2003年至2012年的研究也顯示，5月至10月高溫、紫外線較強時期，發病率相對較高，中國研究同樣觀察到高溫、高濕環境與就診風險增加有關。不過《JAMA》綜述及波蘭研究認為並沒有明顯季節性，無法直接下定論。

黃軒表示夏天未必是直接原因，但炎熱環境帶來的疲勞、睡眠不足、脫水與壓力，確實可能成為病毒再活化的推手。此外，暑假出遊、熬夜看球賽、工作繁忙導致作息混亂，也可能削弱細胞免疫功能；長時間紫外線曝曬、水分與營養補充不足都是潛在誘發因素。尤其50歲以上成人、糖尿病患者、癌症病人、接受化療或免疫抑制治療者，以及長期壓力大、睡眠不足與慢性病患者，更應提高警覺。

黃軒提醒，許多人在皮疹出現前2至5天，就可能先出現單側刺痛、灼熱感、麻木、電擊般疼痛或局部搔癢，也可能伴隨疲倦與低燒，之後才會沿著神經分布長出成串水泡，且幾乎只出現在身體單側，不會跨越中線。最令人擔心的是後續神經痛，尤其年長者疼痛可能持續數月甚至數年，嚴重影響睡眠與生活品質。若出現疑似症狀，應儘速就醫。

近日也有一則案例引發關注。台中一名50歲上班族因長期工作壓力大、失眠，突然出現劇烈頭痛，原以為只是偏頭痛，就醫服藥後仍未改善，直到額頭冒出大片紅疹與水泡，甚至一路蔓延至眼眶及背部，並伴隨如電擊般抽痛才求診，確診罹患帶狀皰疹。由於病毒已侵犯眼周神經，若再晚一步治療，恐引發結膜炎甚至永久性視力受損，所幸及時接受抗病毒藥物與疼痛控制，最終保住視力。

負責診治該名患者的施勝桓醫師指出，帶狀皰疹最大特徵就是「先痛後長疹」，初期容易被誤認為偏頭痛、感冒或肌肉拉傷，若長在臉部沿著三叉神經侵犯眼部，嚴重甚至可能導致失明；若發生在下腹部，也可能影響排尿功能。施勝桓觀察，新冠疫情後，診間帶狀皰疹患者較疫情前增加2至3倍，推測與免疫力下降有關，其中50歲以上壓力族與經常熬夜的年輕族群尤其明顯。

他也提醒，曾感染過水痘的人都存在發病風險，除了維持充足睡眠、規律運動、均衡飲食外，高風險族群也可諮詢醫師評估疫苗接種，以降低發病及復發機率。

帶狀疱疹 免疫功能

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