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飛行員林睿哲自駕環球：要證明台灣人也可以

中央社／ 台北22日電
我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球極限挑戰，歷經超過13小時飛行後，昨晚間飛抵台北松山機場。聯合報記者余承翰／攝影
我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球極限挑戰，歷經超過13小時飛行後，昨晚間飛抵台北松山機場。聯合報記者余承翰／攝影

台灣籍飛行員林睿哲發起自駕環球飛行挑戰，林睿哲說，起心動念是要證明台灣人也可以完成這項壯舉，希望帶著台灣走向世界。

根據林睿哲架設的自駕環球官網，林睿哲畢業於台灣大學，擁有FAA飛行員執照及儀表飛行資格，飛行經驗包括EA500噴射機、Sling2、PA-28、C172、DA-40、DA-42、PL-1（介壽號教練機）、CJ-6（中共初教六教練機）等，預計這趟環球飛行將耗時180個小時、飛越15個航點、超過10個國家。

林睿哲接受中央社訪問時談到當初決定要發起自駕環球計畫的起心動念時說，一來是希望可以有不一樣的體驗跟收穫，第二個則是希望透過這項活動讓世界知道，台灣的青年也會參與自駕環球的壯舉。

林睿哲說，過去都是國際友人發起自駕環球活動，這幾年也都會經過台灣，而台灣人參與的比例偏少，因此他想要讓世界知道這件事是有可能的，發起後也受到很多人的幫助，他想要證明這件事是可行的，且要帶著台灣國旗走向世界。

這趟自駕環球飛行使用的機型為Sling 4 Tsi，與一般旅客搭乘的機型完全不同，屬於小飛機，容易受到天候等因素影響，加上不了解林睿哲的駕駛習慣，難免會有家人朋友擔心他的安全。

林睿哲指出，他親自帶著家人飛一次，讓他們知道說開飛機的操作很多都是飛行員可以控制，不會像他們想像中的這麼危險，並且讓投資人了解他的能力在哪，讓大家可以安心。

林睿哲從美國出發，經過阿拉斯加、日本再到台灣，下一站則將往菲律賓，每趟飛行時數動輒10幾個小時以上，吃喝拉撒睡都只能在機上解決，這對過去最長只有飛6小時的林睿哲來說，是個很大挑戰。

林睿哲說，吃的問題不大，上機前都會備好堅果類零食，上廁所部分則是在起飛前會減少水份攝取，並且上機後穿上尿布，避免在空中想要上廁所。林睿哲表示，不過機上的椅子是往後傾斜的角度，因此上廁所的難度非常的高。

雖然有自動駕駛，可以讓飛行員稍微休息，但是依照過去經驗，林睿哲習慣每半小時就要檢查一次飛機狀況，像是引擎溫度、引擎壓力、飛機的電壓、發動機的轉速等是否正常，以及天氣狀況。

由於近期遭到檢舉，讓林睿哲原本機身上的國旗與TAIWAN字樣必須要塗銷，林睿哲指出，根據相關法規飛機上只能有註冊國家的塗裝，原本他是以圓形的比例取代國旗，希望可以被認定為圖案而非正式國旗，仍不被允許。

林睿哲說，因為有人投訴，若他堅持採用原本的機身塗裝，對之後行程相當不利，「飛行可以順利平安抵達目的地」才是最重要的，雖然希望可以讓世界看見台灣，但有些政治因素就只能在飛機塗裝上塗銷國旗跟TAIWAN字樣，但他自己本身還是會在身上帶著國旗。

林睿哲說，這趟旅程很有意義也非常有挑戰，跟一般旅客的民航飛行差了10萬8000里，讓台灣能被世界看見是他心中最期望會發生的事，很感謝大家的支持，像這次的飛機塗裝事件，讓其他人可以關注到機身上有國旗就是很大的勝利。

我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球極限挑戰，歷經超過13小時飛行後，昨晚間飛抵台北松山機場。圖／林睿哲提供
我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球極限挑戰，歷經超過13小時飛行後，昨晚間飛抵台北松山機場。圖／林睿哲提供

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