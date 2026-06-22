端午疏運頻出包旅客被趕出站還無法退費 台鐵：從寬協助、專案退費

昨天是端午連假收假日，但台鐵疏運卻連連出包。繼發生樹林站北端鋼軌魚尾板斷裂，導致板橋至樹林站東正線一度暫停行車後，板橋至樹林站再發生電路號誌設備異常，導致雙向列車不通，甚至有旅客刷卡進站，被台鐵要求出站改搭客運，卻無法退費，讓旅客高喊不合理。

台鐵昨下午1時1時52分才發生樹林站鋼軌魚尾板斷裂，接縫處出現高低差的狀況，板橋至樹林站東正線一度停駛，直到下午3時19分搶修完成，恢復正常營運後，板橋至樹林站再發生電路號誌設備異常情況。

根據臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」指出，台鐵板橋至樹林站出現電路號誌設備異常情況，雙向不通，且開車時間未定；另有旅客反映，刷卡進站後，被台鐵要求出站、改搭客運，卻退費機制，讓其覺得不合理。

針對此事件，台鐵說明，昨天（21日）下午5時34分樹林站北端軌道電路異常，導致轉轍器無法正常扳轉，經號誌人員查修後於下午5時56分修復，造成旅客不便及列車延誤，台鐵公司深致歉忱。

台鐵指出，為維護旅客權益，旅客如已使用電子票證刷卡進站，因列車延誤影響而未搭乘列車、改搭其他交通工具者，經車站查詢確認其進站時間屬本次事故影響時段，得由車站協助取消進站紀錄，不另收取任何費用。

此外，旅客於起程站刷卡進站後，因本次事故造成列車停駛、中斷或延誤而未實際搭乘列車，並於同站出站遭扣款者，也可向車站提出專案退費申請，台鐵公司將從寬協助辦理，以保障旅客權益。

台鐵公司再次向受影響旅客致歉，並指出已全力投入設備檢修及運轉秩序恢復作業，後續也將持續檢討精進相關設備維護及應變機制，以提供旅客更安全、穩定及可靠的運輸服務。