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最新十大死因公布！癌症44年蟬聯第一、肺癌連22年居首

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部今天公布114年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，這已是從民國71年（1982年）起，連續44年蟬聯國人十大死因榜首，國人十大癌症中，肺癌已連續22年排名第一。記者沈能元／攝影
衛福部今天公布114年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，這已是從民國71年（1982年）起，連續44年蟬聯國人十大死因榜首，國人十大癌症中，肺癌已連續22年排名第一。記者沈能元／攝影

衛福部今天公布114年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，這已是從民國71年（1982年）起，連續44年蟬聯國人十大死因榜首，國人十大癌症中，肺癌已連續22年排名第一。其中，蓄意自我傷害（自殺）經過14年後，去年重返十大死因，114年仍維持在第10名，國人應多加重視。

去年十大死因依序為：惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、自殺。而腎炎腎病症候群及腎病變前一年的第9名，上升至第8名。新冠肺炎由113年第14名降至第19名。

衛福部統計處科長呂淑君說，經衛福部統計，114年死亡人數合計19萬9576人，較113年減少1807人，降幅為0.9%，死亡率為每十萬人口854.7人，降幅為0.6%，經人口結構調整的標準死亡率，為每十萬人口395.2人，較113年下降3.7%。

十大癌症死亡率依序為：氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌。與前一年順位相同，沒有變化。

以性別區分，男性十大死因前三名為癌症、心臟疾病、肺炎，前九大死因順位與113年相同，114年慢性肝病及肝硬化由113年第10名降至第11名，致自殺往前推升至第10名，標準化死亡率除腎炎腎病症候群及腎病變上升，餘均下降。

女性十大死因前三名同為癌症、心臟疾病、肺炎，114年女性十大死因與113年相同；除血管性及未明示之失智症與衰老排名對調，其餘不變。標準化死亡率除腎炎腎病症候群及腎病變、衰老上升，事故傷害持平，餘均下降。

呂淑君說，癌症已連續44年居十大死因首位，114年癌症死亡人數5萬4838人，較113年增806人，每十萬人口有234.9人因癌症死亡，癌症標準化死亡率為每十萬人口111.5人，逐年下降。114年與113年比較，十大癌症死因順位皆不變，肺癌、肝癌、結腸直腸癌已連續22年居前3名，標準化死亡率除肺癌、胰臟癌、卵巢癌上升，餘7項死因均下降。

男性癌症114年男性十大癌症死因與113年相同；除食道癌與前列腺癌排名對調，其餘不變，標準化死亡率除結腸直腸癌、胰臟癌、非何杰金氏淋巴瘤上升，餘均下降。114年女性十大癌症死因與113年相同；除非何杰金氏淋巴瘤與子宮頸及部位未明示子宮癌排名對調，其餘不變，標準化死亡率除肺癌、胰臟癌、卵巢癌、子宮頸及部位未明示子宮癌上升，餘均下降。

此外，蓄意自我傷害（自殺）經多年後，重返十大死因。呂淑君說，114年自殺死亡人數3951人，較113年減111人(減2.7%)，每十萬人口有16.9人因自殺死亡，較113年減2.5%自殺標準化死亡率為每十萬人口12.9人，較113年減3.6%。114年15至24歲、25至44歲、65歲以上族群死亡人數較113年下降；0至14歲、45至64歲則較上年略增。

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衛福部統計，114年死亡人數合計19萬9576人，標準死亡率為每十萬人口395.2人，較113年下降3.7%。圖／衛福部提供
衛福部統計，114年死亡人數合計19萬9576人，標準死亡率為每十萬人口395.2人，較113年下降3.7%。圖／衛福部提供

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