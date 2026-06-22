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便當去哪了？旅客訂購便當卻一路餓肚子 台鐵：送錯車
昨天是端午連假收假日，但台鐵疏運卻連連出包。台鐵樹林站北端昨因發生鋼軌魚尾板斷裂，鋼軌接縫處出現2高低差，台鐵緊急進場搶修，不僅西部幹線，連帶東部半線列車都受影響延誤，甚至還發生「便當送錯車」的離譜疏失，導致乘客一路餓肚子，直到玉里才有便當吃。
台鐵樹林站北端昨（21日）下午1時52分發生鋼軌魚尾板斷裂，鋼軌接縫處出現2至3公分的高低差，為維護行車安全，台鐵緊急進場搶修，板橋至樹林站東正線一度暫停行車，並有部分列車延誤，台鐵公司表示，因乾式夾膠魚尾板變形斷裂，造成接頭有高低差，天氣炎熱非主因，工務單位已於下午3時19分搶修完成。
但根據臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」指出，原搭乘432次自強號旅客控訴，他們訂購的便當被送到自強號特開編組，導致所有訂餐的旅客，要一路餓到玉里才有便當可以吃，甚至連瑞穗、玉里站的旅客也無法在車上用餐。
對此，台鐵公司說明，受到樹林站北端鋼軌魚尾板斷裂影響，導致432次列車於抵達花蓮站前已有延誤情形，為疏運旅客需求，花蓮站臨時加開432次加班列車。
台鐵指出，因公司花蓮餐務室作業疏失，誤將原432次列車旅客預訂便當配送至加班列車，致使原432次列車部分已預訂便當的旅客未能如期領取餐點，影響旅客用餐權益。
對於此次作業疏失造成旅客不便及困擾，台鐵公司深感歉意，並向受影響旅客表達誠摯歉意。
台鐵公司表示，已立即檢討相關作業流程，避免類似情形再次發生；另針對未領取到便當的旅客，請保留乘車票證及訂購憑證，並電洽七堵派班電話（02-2455-3996），台鐵公司將安排專人協助辦理退費事宜，以維護旅客權益。
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