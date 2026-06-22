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9歲女童鋼珠塞耳1年！患耳炎揭真相 醫生30秒1招順利取出免全身麻醉

香港01／ 撰文：田中貴
1名媽媽帶9歲女兒求醫，表示女兒1年前將鋼珠塞入右邊耳朵。 示意圖／ingimage
1名媽媽帶9歲女兒求醫，表示女兒1年前將鋼珠塞入右邊耳朵。 示意圖／ingimage

兒童可能會因好奇而做出匪夷所思的事情，隨時影響健康。台灣耳鼻喉科醫師李典憲臉書粉絲專頁表示，早前1名媽媽帶9歲女兒前來求醫，母親表示女兒1年前將鋼珠塞入右邊耳朵，家人全不知情，女童過去一年曾經患上感冒，都有看醫生，卻沒有表示耳朵不舒服，亦沒有任何症狀，所以不以為意。直至最近女童左側中耳炎，所以才前來求醫，結果才發現該顆鋼珠。

意外發現女童右耳有鋼珠

李醫生意外發現女童右耳有鋼珠，女童才交代事件，即是「鋼珠就這樣卡在耳道超過一年」，李醫生形容「聽了毛骨悚然」，經局部麻醉後，李醫生用器械慢慢為女童勾出鋼珠，然後再用內視鏡檢查耳膜，慶幸沒有發炎，但「耳道壁已經有點壓瘡發炎」，女童需要滴抗生素藥水和覆診。

鋼珠塞耳1年 終順利移除

李醫生表示，第1次遇到鋼珠卡在耳道超過1年以上的個案，慨嘆「這孩子也太會忍耐」，幸好順利為孩子移除異物，「不然異物卡在耳朵1年，心裡應該很慌」。

上傳治療影片 歷時約30秒

李醫生同時上傳當時治療影片，可見他小心翼翼地將器械伸入女童耳內，隨後發現1顆鋼珠，鋼珠表面有黃色耳垢，李醫生嘗試將器械靠近鋼珠，幸好可以移動到，於是慢慢將鋼珠勾出來，順利移除異物，過程大約30秒。

從日本訂購微型耳用刮匙 試過鼻內勾出圓形小豆

雖然李醫生沒有介紹器械，但翻查其過往貼文，微型耳用刮匙（Rosen Knife Curette）是一種精密的耳鼻喉科手術器械，李醫生從日本訂購，價格不菲，可以從異物後方輕輕勾出，避免病人轉送醫院接受全身麻醉，才能取出異物，李醫生試過在男童鼻內勾出圓形小豆。

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文章授權轉載自《香港01》

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