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安眠藥吃久怕依賴？醫示警：自行停藥風險更大

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
許多民眾擔心安眠藥吃久了會依賴而想自行停藥，但醫生提醒，若突然停用可能出現明顯不適反應，甚至造成較嚴重的身心症狀，因此不建議自行停藥；示意圖。（圖／123RF）
許多民眾擔心安眠藥吃久了會依賴而想自行停藥，但醫生提醒，若突然停用可能出現明顯不適反應，甚至造成較嚴重的身心症狀，因此不建議自行停藥；示意圖。（圖／123RF）

失眠、焦慮是民眾走進身心門診最常見原因，但鎮靜安眠藥物使用後如何安全減量，已成臨床重要課題。桃園療養院一般精神科主任詹佳祥表示，臨床上苯二氮平類藥物等鎮靜安眠藥對短期緩解症狀具治療價值，但長期使用後切勿自行停藥，減量應建立在持續評估、共同討論與個別化調整的基礎上，以免出現嚴重身心反應。

詹佳祥指出，許多民眾擔心安眠藥吃久了會依賴而想自行停藥，但對已規律使用、可能產生身體依賴的患者來說，最危險的往往不是藥物本身，而是突然停藥，若突然停用可能出現明顯不適反應，甚至造成較嚴重的身心症狀，因此不建議自行停藥。

詹佳祥強調，失眠或焦慮背後常伴隨慢性壓力、情緒困擾、作息失衡或多重健康問題，安全減量關鍵不在速度，而在穩定與個別化調整，過程中若出現不適應放慢或暫緩，而非勉強繼續減藥，並搭配心理治療、行為調整與睡眠習慣改善，處理失眠焦慮的根本原因，才能提高減藥成功率。

桃療腦醫學中心主任洪育遠表示，中心與身心門診提供整合式睡眠與情緒評估服務，涵蓋睡眠困擾分析、情緒壓力評估、用藥檢視，必要時安排心理與身心整合治療，協助患者在專業監測下用藥調整更安全，對長期失眠或合併情緒困擾者，也會依個別狀況提供多元治療，避免過度依賴單一藥物。

洪育遠提醒，部分患者停藥後仍可能出現失眠、焦慮、頭暈或注意力下降等不適，減藥核心目標不只是停掉藥物，而是改善整體生活功能與生活品質，並降低跌倒、認知影響、過度鎮靜及藥物交互作用等長期風險，高齡族群或同時使用多種藥物的患者更應審慎檢視整體用藥狀況。

失眠 健康問題 藥物

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