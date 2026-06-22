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全身癢半年！80歲婦被誤診患濕疹 真正病因是疥蟲「挖隧道」產卵

香港01／ 撰文：田中貴
女病人全身癢達大半年，包括手部。 示意圖／ingimage
女病人全身癢達大半年，包括手部。 示意圖／ingimage

有時身體長期癢，並非皮膚差，可能是身上有疥蟲。台灣皮膚科醫師吳仁欽在其臉書粉絲專頁表示，一名80多歲老婦全身癢達大半年，曾向數名醫生求醫，「每次都被說是濕疹，擦了藥，好一點，又癢回來」。

女病人以為是自己年老，皮膚變差，向吳醫生求醫時，吳醫生發現女病人「手指縫的小點點」，再檢查肚臍周圍、腋下和手腕內側，發現「一排排紅點，整整齊齊」，證實並非濕疹，其實是疥蟲（又稱「疥蟎」）寄生於人體表皮角質層引起的傳染性皮膚病。

高齡患者免疫反應鈍化 難被認出有疥蟲

吳醫生解釋，疥瘡最容易被誤診，「因為它實在太會偽裝」，疥蟲會鑽進皮膚表層「挖隧道」產卵，引發的搔癢其實是免疫過敏反應，並非由疥蟲本身造成，所以「擦再多濕疹藥膏，都只是在壓症狀，蟲還在」，高齡患者因免疫反應鈍化，紅疹並不典型，所以更難被認出來。

醫生指出4大藏匿位置

診斷關鍵在於「好發部位」，例如：

1. 指縫

2. 手腕

3. 肚臍

4. 腋下

延伸閱讀：

人妻私處極痕癢害羞拖延！揭患罕見皮膚癌　醫生籲有5症狀需求醫

50歲男不煙不酒都中招！喉嚨突卡1個月　醫生：腫瘤再大恐防窒息

文章授權轉載自《香港01》

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