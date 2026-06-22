48年首度調整！日本簽證費暴漲5倍 林氏璧揭「2類台人」成最大苦主

日本政府宣布，自7月起調高外國人申請入境簽證費用，最高調漲至原本5倍，引發不少計畫赴日民眾關注。不過，日本旅遊達人林氏璧指出，持台灣護照赴日觀光、探親等短期停留旅客，因享有免簽90天待遇，不受新制影響；真正會增加成本的，主要是赴日工作，以及從事藝文、職業運動等具報酬性活動、須事前申請簽證的族群。

根據本站先前報導，日本政府已於19日內閣會議正式拍板，新收費標準適用於7月1日後提出的簽證申請案件。其中，單次入境簽證費將由3000日圓（約新台幣600元）調升至1萬5000日圓（約新台幣3000元）；可於效期內多次入境的多次簽證，也將由6000日圓（約新台幣1200元）提高至3萬日圓（約新台幣6000元）。

此次也是日本自1978年以來，時隔48年首度調整簽證費用。日本外務大臣茂木敏充表示，調整主因是因應物價上漲與匯率變動，政府已綜合評估相關影響後決定實施，並認為短期內不會立即衝擊入境旅遊市場。

外界先前也曾指出，日本簽證收費與七大工業國集團（G7）等主要國家相比偏低。日本政府預期，完成調整後，日本簽證費將逐步接近主要國家的收費水準。

至於台灣旅客部分，根據外交部領事事務局資料，日本自2005年起針對設籍台灣居民提供短期停留免簽待遇，持台灣護照赴日從事觀光、療養、探親、商務交流、參訪或參加講習等活動者，可免簽停留最長90天，因此一般觀光客赴日並不受此次簽證新制影響。

林氏璧也分析，近兩年赴日觀光客來源前六名依序為韓國、台灣、中國、美國、香港與澳洲，其中僅中國旅客赴日仍須申請簽證。中國旅客雖受去年11月後相關因素影響、旅客量減少，但目前每月仍有至少30萬人赴日旅遊；如今簽證費一次調漲5倍，是否進一步影響需簽證旅客的訪日意願與人數變化，仍有待後續觀察。

對此，林氏璧表示，此次簽證費調漲真正受影響的台灣人主要只有兩類，包括因就業目的赴日者，以及參與具報酬性業務活動者，例如藝文演出、職業運動等。由於這類活動皆須事前申請相關簽證，因此未來赴日成本也將隨之增加。