9歲女童喘不停異常口渴竟命危 診斷第一期糖尿病合併酮酸中毒

一名9歲女童日前持續呼吸急促、全身虛弱與異常口渴，被送至衛福部豐原醫院急診，檢查後發現血糖竟高達537 mg/dL（正常空腹血糖約70至100 mg/dL），並已併發糖尿病酮酸中毒（DKA）、嚴重代謝性酸中毒及肺炎，病況一度危急到必須插管使用呼吸器與強心藥物搶救，在醫療團隊跨科合作下，成功救回一命，目前已平安康復出院。

豐原醫院副院長張崑敏表示，女童能順利脫離險境、重新恢復健康，是醫療團隊與家屬共同努力的成果，他也準備小禮物到病房為女童加油打氣，鼓勵她勇敢面對後續治療與血糖控制，希望她未來能健康快樂成長，重新回到校園生活。

豐原醫院兒科主任馬志豪表示，女童過去無特殊病史，約二周前開始出現疲倦、喘促與異常口渴情形，喝水量明顯增加；近一周陸續出現腹痛、背痛與便秘症狀，短短1到2個月內體重暴瘦5到7公斤，家屬原以為只是一般腸胃不適，症狀始終未改善，直到女童愈來愈喘，才驚覺不對勁緊急送醫。

豐原醫院兒科主任馬志豪指出，急診檢查發現女童血液酮體明顯上升，並伴隨嚴重脫水與代謝性酸中毒，同時合併肺炎感染，立即診斷為第一型糖尿病合併糖尿病酮酸中毒，緊急入住加護病房治療。

馬志豪表示，第一型糖尿病屬自體免疫疾病，與吃糖多少沒有直接關係，主要是胰島素分泌不足，導致血糖無法正常代謝，由於兒童初期症狀容易被誤認為感冒、腸胃炎或單純疲累，許多患者確診時已出現糖尿病酮酸中毒等危急狀況。「孩子一直喝水，不一定只是天氣熱。」

馬志豪提醒，若孩子出現「三多一少」症狀，也就是多喝、多尿、多吃及體重減輕，甚至伴隨疲倦、腹痛、噁心、呼吸急促或意識改變時，應盡速就醫檢查血糖，以免延誤治療。若血糖長期失控，嚴重可能導致脫水、休克、昏迷，甚至危及生命。

住院期間，醫療團隊給予抗生素、胰島素及輸液治療，並24小時密切監測生命徵象，病情一度急轉直下，女童曾接受插管與呼吸器支持，在豐原醫院兒科加護病房跨科團隊積極搶救下，病況逐漸穩定，順利拔管恢復自主呼吸。豐原醫院指出，此次治療除急重症醫療外，也整合兒科、新陳代謝科、營養師、糖尿病個案管理師及社工師等跨團隊照護資源，協助家屬學習後續胰島素治療、飲食控制與居家血糖監測，提升未來疾病管理能力。

馬志豪表示，台灣統計顯示，高達70% 的初診病童與青少年在發現第一型糖尿病時，就已經併發酮酸中毒，透過早期辨識症狀與即時治療，多數孩子仍能穩定控制病情，維持正常生活與學習。目前女童已平安出院，後續仍需長期接受胰島素治療與規律血糖監測。

豐原醫院兒科主任馬志豪表示，小女孩到院已併發肺炎。圖／豐原醫院提供