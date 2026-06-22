恐有雙颱！米克拉增強中 第8號颱風無花果本周恐生成

恐有雙颱！第7號颱風米克拉昨晚增強為中度颱風，預計周四最接近台灣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目前94w已發展，24到25日有發展為第八號颱風無花果的機率。

賈新興指出，目前需啟動颱風監測，米克拉颱風25到26日可能影響琉球群島；目前94w已發展，預估23到24日發展為TD08，24到25日有發展為第八號颱風無花果的機率。此外，並需觀察6月30到7月1日於換日線附近熱帶系統發展。

至於未來10天天氣型態，賈新興說，深夜至隔天清晨，西半部易有局部短暫雨，午後有局部短暫陣雨。此外，要再熱3天，今起至24日高溫悶熱，需防曬補充水分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。