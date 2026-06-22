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台中8胞媽證實懷了第9胎 醫：夫妻還想再拚雙胞胎

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台中8胞媽證實懷了第9胎 醫：夫妻還想再拚雙胞胎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市36歲張婦人最近到澄清醫院中港院區產檢，證實懷孕且是她個人的第9胎。圖／澄清醫院中港院區提供
台中市36歲張婦人最近到澄清醫院中港院區產檢，證實懷孕且是她個人的第9胎。圖／澄清醫院中港院區提供

台中市36歲張婦人最近到澄清醫院中港院區產檢，證實懷孕且是她個人的第9胎。產科主任關祥彬表示，張婦從第2胎起就由他產檢和生產，會生這麼多小孩是因為她和丈夫都有「多子多孫多福氣」的觀念，而且即使現在已懷了第9胎，也仍想要拚出一對雙胞胎

關祥彬回憶，張婦第1次到醫院產檢時就告訴他「希望能懷雙胞胎」，當時她已生過1個小孩，後來從第2胎起就由他產檢和生產。當時超音波產檢後顯示不是雙胞胎，張婦還說，「會再繼續努力」。這也是他從醫以來遇到單人多胎次自然產的紀錄，更是難得的經驗。

他說，張婦已有的8個小孩，4男4女。曾經問過該婦人為什麼喜歡小孩？她說，她和丈夫都有老的一天，生少了，子女要照顧他們會很辛苦，多生多幸福，小孩長大後也能互相依靠、互相幫助。

張婦說，現在長女已16歲了，已能代為照顧弟妹，而她在20歲時生了長女，此後每兩年就生1個，家中始終充滿熱鬧與幸福感；每個孩子都是上天珍貴的禮物。

關祥彬說，張婦丈夫是汽車零件商，經濟無虞，和老婆一樣喜歡家中人丁旺盛，曾說他自己僅兩兄弟，照顧起父母感覺很吃力，小孩多，將來大家可以相互協助照顧他和妻子，也比較不累。今年春節婦人帶著8個小孩子來醫院向他拜年，兩歲的「八寶粥」已會祝他新年快樂。

他說，多胎次妊娠在醫學上仍屬較高風險族群，可能增加妊娠高血壓、產後出血、子宮收縮不良等風險，因此規律產檢與完整孕期照護相當重要。該婦女年輕健康狀況良好，沒有這些問題，加上醫療團隊持續監測與照護，都順利自然生產。

另外，醫學研究上也有一說是，女性每多懷孕生育一胎，體內的端粒會縮短，細胞層面的「生物年齡」平均會增加約6個月到數年不等，也就是生育女性的壽命可能會有所增加。

但整體而言，多生有好有壞，但以現代醫學而言，生產不是大問題，而台灣的最多產紀錄還是24個。因此，婦人雖懷了第9個，仍表示還想為了雙胞胎再拚下去，他則告知對方「順其自然」只要重視孕期健康管理，規律產檢、均衡營養、充足休息與風險評估，透過專業醫療團隊陪伴，都能安心迎接新生命。

政府近年積極推動「0至6歲國家一起養」政策，提供育兒津貼、托育補助、生育給付等多項措施，協助減輕家庭育兒負擔。台中市政府自今年起也實施「愛胎萬計畫」，第一、二胎維持每胎2萬元生育津貼，第三胎起每增加一胎再加碼一萬元，希望打造更友善的生育與育兒環境。

澄清醫院中港院區產科主任關祥彬表示，張婦從第2胎起就由他產檢和生產，會生這麼多小孩是因為她和丈夫都有「多子多孫多福氣」的觀念。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區產科主任關祥彬表示，張婦從第2胎起就由他產檢和生產，會生這麼多小孩是因為她和丈夫都有「多子多孫多福氣」的觀念。圖／澄清醫院中港院區提供

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