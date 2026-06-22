聽新聞
0:00 / 0:00
米克拉颱風拋物線前進接近強颱 粉專：北上後減弱謝幕「生命坎坷」
米克拉颱風昨晚增強為中度颱風，預計周四最接近台灣，中央氣象署不排除周四、周五發布海警，但仍需持續觀察。
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據今晨AIFS-ENS最新數值模式模擬結果顯示，後續米克拉颱風運動的路徑，將循環境駛流場的導引下，採拋物線方式，往日本南方外海前進。
氣象粉專「林老師氣象站」表示，米克拉今日將維持中度颱風，強度持續增強中；明、後2日將是米克拉颱風強度發展中的最強階段，接近強烈颱風等級；25日北上過程中，由於即將進入一個垂直風切較大、且海溫較低的海域，強度開始減弱，但仍維持中颱之姿，準備通過台灣東方外海；26日米克拉颱風強度將由原先的中度颱風，降為輕度颱風；27日再降為熱帶性低氣壓，生命也即將接近謝幕階段。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。