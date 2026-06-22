米克拉颱風拋物線前進接近強颱 粉專：北上後減弱謝幕「生命坎坷」

台中市36歲張婦人最近到澄清醫院中港院區產檢，證實懷孕且是她個人的第9胎。產科主任關祥彬表示，張婦從第2胎起就由他產檢和生產，會生這麼多小孩是因為她和丈夫都有「多子多孫多福氣」的觀念，而且即使現在已懷了第9胎，也仍想要拚出一對雙胞胎。

2026-06-22 09:00