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米克拉颱風拋物線前進接近強颱 粉專：北上後減弱謝幕「生命坎坷」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
米克拉颱風發展預估情形。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
米克拉颱風發展預估情形。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

米克拉颱風昨晚增強為中度颱風，預計周四最接近台灣，中央氣象署不排除周四、周五發布海警，但仍需持續觀察。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據今晨AIFS-ENS最新數值模式模擬結果顯示，後續米克拉颱風運動的路徑，將循環境駛流場的導引下，採拋物線方式，往日本南方外海前進。

氣象粉專「林老師氣象站」表示，米克拉今日將維持中度颱風，強度持續增強中；明、後2日將是米克拉颱風強度發展中的最強階段，接近強烈颱風等級；25日北上過程中，由於即將進入一個垂直風切較大、且海溫較低的海域，強度開始減弱，但仍維持中颱之姿，準備通過台灣東方外海；26日米克拉颱風強度將由原先的中度颱風，降為輕度颱風；27日再降為熱帶性低氣壓，生命也即將接近謝幕階段。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

日本 颱風 天氣動態

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