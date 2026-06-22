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中颱米克拉路徑漸明朗 粉專揭侵台機率、影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
米克拉颱風預估路徑。圖／擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
米克拉颱風預估路徑。圖／擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

米克拉颱風昨晚增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來36小時在太平洋高壓導引下，穩定朝西北西方向移動，因發展環境良好，強度持續增強，巔峰可達中颱中段班等級。周二下半天起隨著太平洋高壓勢力減弱，米克拉移動速度將逐漸放慢並開始向北轉向，沿著高壓邊緣北上。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，米克拉颱風預計周五白天有機會通過日本那霸附近，若安排前往或在沖繩的民眾，要留意颱風動態。至於後續對日本的影響程度，仍須視北上過程中的強度變化而定，目前預報顯示北上的環境將逐漸轉差，強度會持續減弱，但實際減弱速度仍存在不少變數。

󠀠隨著米克拉颱風路徑逐漸明朗，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，侵襲台灣的機率已相當低，但在北上期間（周四前），台灣位於外圍沉降氣流影響範圍內，各地晴朗穩定，高溫酷熱。米克拉離開後，會帶動西南風水氣，同時鋒面稍稍南壓至北部海面及華南，預計周五、周六兩天各地有下雨機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

沖繩 日本 颱風

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